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Дивеев: «У меня начали трястись ноги, когда первый раз увидел Акинфеева»

сегодня, 20:59

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что сначала стеснялся голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева:

В компаниях я тихий, спокойненький. Не такой, как Дзюба, который, по рассказам, всё время шутит и байки травит. А на поле нужно быть громким — в футбол молча не играют, тем более на моей позиции. Защитники и вратарь стоят последними и видят всё поле, поэтому должны активнее подсказывать. Я и в детстве это делал, играя в полузащите. Возможно, что-то передалось от отца, он у меня эмоциональный человек. 

Когда Дивеев играет, его лучше всех слышно на поле. Это ещё и Виктора Михайловича заслуга. Помню, когда с «Уфой» в Кампоаморе первый раз за ЦСКА играл, как рыба был, стеснялся рот открыть. Ганчаренко сразу начал внушать: «Ты защитник и должен разговаривать. Подсказывать, спрашивать». 

Стеснялся ли поначалу? Ну конечно. Когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать — для меня он Игорем Владимировичем был: «Доброе утро!», «Приятного вам аппетита». Сейчас тоже могу назвать по имени-отчеству, но уже больше в шутку. Команда у нас добрая, общительная, никто ни на кого косо не смотрит. Все на позитиве, шутим друг над другом.

Ранее Дивеев назвал самых сложных оппонентов в своей карьере в РПЛ.

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ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Red blu
сегодня в 22:51
Это ещё братьев Березуцких не застал.
Да жалко, что не застал. Опыта бы поднабраться.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:35
Игорь Владимирович легенда!!!
Red blu
Red blu
сегодня в 22:01
Это ещё братьев Березуцких не застал.
drug01
drug01
сегодня в 22:00
Игорь пока взрослеть!!!!!
minai
minai
сегодня в 21:31
Не до шуток любому, увидевшему двужопое восьмирукое существо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:18
-Отнялися ноги ,как ватные ноги ! До сих пор ,трясутся ...руки ! - Выпей ,выпей ,дядь Мить !!! ))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:04
да )))не игнашевич))))
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