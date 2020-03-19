Семак: «Паники не должно быть. Запасов продуктов достаточно»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как относится к массовым скупкам продуктов из-за угрозы распространения коронавируса:

Я считаю, что такой ажиотаж вредит. Запасы у нас в достатке, но только если все будут к этому относиться без паники. Иначе магазинам будет сложно выстраивать логистическую цепочку. Лично мы впрок не закупаемся, покупаем то, что заканчивается. Запасов не делаем.

Понять можно все. Но тем самым такой ажиотаж вокруг определенных видов продуктов приводит к тому, что некоторые люди их не могут купить, а хотят. Всех понимаю, но лучше так не делать. Паники быть не должно.

Паники нет. Даже если кто-то заболеет, то в этом нет никакого криминала. Нужно просто уменьшить количество людей, которые могут заболеть. Главное — исключить категорию людей, для которых этот вирус может быть очень опасным.