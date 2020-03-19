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Семак: «Паники не должно быть. Запасов продуктов достаточно»

сегодня, 20:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к массовым скупкам продуктов из-за угрозы распространения коронавируса:

Я считаю, что такой ажиотаж вредит. Запасы у нас в достатке, но только если все будут к этому относиться без паники. Иначе магазинам будет сложно выстраивать логистическую цепочку. Лично мы впрок не закупаемся, покупаем то, что заканчивается. Запасов не делаем. 

Понять можно все. Но тем самым такой ажиотаж вокруг определенных видов продуктов приводит к тому, что некоторые люди их не могут купить, а хотят. Всех понимаю, но лучше так не делать. Паники быть не должно. 

Паники нет. Даже если кто-то заболеет, то в этом нет никакого криминала. Нужно просто уменьшить количество людей, которые могут заболеть. Главное — исключить категорию людей, для которых этот вирус может быть очень опасным.

Ранее Семак сообщил, какое наказание может ждать игроков «Зенита», если они нарушат карантинный режим.

Коронавирус и футбол

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:48
Главное — исключить категорию людей, для которых этот вирус может быть очень опасным.
Единственное толковое умозаключение)))
minai
minai ответил Footbolista
сегодня в 21:45
Для магазинов все просто...завози и продавай...лови момент так сказать...
"Завози, продавай, и цены повышать не забывай." - От барыг добра не жди.
scarp
scarp
сегодня в 21:14
Вот и хорошо, что у Серёги дома запасов достаточно и в семье паники не ожидается. Маленький островок спокойствия в этом диком мире.
)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:47, ред.
Для магазинов все просто...завози и продавай...лови момент так сказать...
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