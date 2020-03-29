У Кутепова родилась дочь

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что у защитника Ильи Кутепова родилась дочь.
Девочку назвали София. Рост малышки — 51 см, вес — 3.5 кг.
Ранее сообщалось, что у защитника тульского «Арсенала» Александра Довбни родилась двойня.
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что у защитника Ильи Кутепова родилась дочь.
Девочку назвали София. Рост малышки — 51 см, вес — 3.5 кг.
Ранее сообщалось, что у защитника тульского «Арсенала» Александра Довбни родилась двойня.
Терь есть самое время понянчиться.
Терь есть самое время понянчиться.
"Люди ночами делают новых людей" (Александр Васильев, "Сплин")
"Люди ночами делают новых людей" (Александр Васильев, "Сплин")