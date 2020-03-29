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У Кутепова родилась дочь

сегодня, 13:23

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что у защитника Ильи Кутепова родилась дочь. 

Девочку назвали София. Рост малышки — 51 см, вес — 3.5 кг. 

Ранее сообщалось, что у защитника тульского «Арсенала» Александра Довбни родилась двойня

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:40
Мо искренние поздравления
МапС
МапС
сегодня в 14:33
Поздравушки!
Терь есть самое время понянчиться.
beefs
beefs
сегодня в 13:54
Поздравления!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:51, ред.
Тут теперь у половины страны под новый год прибавление появится.Чем еще на карантине заниматься?))
"Люди ночами делают новых людей" (Александр Васильев, "Сплин")
drug01
drug01
сегодня в 13:31
Теперь игра пойдет!!!! Эх, скорей бы на поле!!!!
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