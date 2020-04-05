Сербский футболист получил три месяца ареста за нарушение карантина

Сообщается, что нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович получил три месяца домашнего ареста.
Причиной такой меры стало нарушение комендантского часа в Белграде из-за пандемии коронавируса.
4 апреля Прийович и еще 19 человек собрались в отеле в Белграде, нарушив запрет на передвижение с 17:00 до 5:00. На заседании суда, которое проходило в формате видеоконференции, футболист полностью признал себя виновным.
Напомним, что недавно хавбек «Сельты» нарушил карантин, отправившись на машине в Данию.