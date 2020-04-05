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Сербский футболист получил три месяца ареста за нарушение карантина

вчера, 16:12

Сообщается, что нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович получил три месяца домашнего ареста. 

Причиной такой меры стало нарушение комендантского часа в Белграде из-за пандемии коронавируса. 

4 апреля Прийович и еще 19 человек собрались в отеле в Белграде, нарушив запрет на передвижение с 17:00 до 5:00. На заседании суда, которое проходило в формате видеоконференции, футболист полностью признал себя виновным.

Напомним, что недавно хавбек «Сельты» нарушил карантин, отправившись на машине в Данию.

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Alvish
Alvish
сегодня в 09:24
А Смолову нифига.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:09
Легко отделался.
Comdiv
Comdiv
вчера в 17:00
Круто у них там.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:29
когда нибудь мы тоже отпразднуем победу в лиге чемпионов. но боюсь что не скоро))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:20, ред.
фигня
beefs
beefs
вчера в 16:17
а как же футбол в мае, кто же будет играть...
ДСА
ДСА
вчера в 16:14
Переживет.
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