Сербский футболист получил три месяца ареста за нарушение карантина

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вчера, 16:12

Сообщается, что нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии получил три месяца домашнего ареста.

Причиной такой меры стало нарушение комендантского часа в Белграде из-за пандемии коронавируса.

4 апреля Прийович и еще 19 человек собрались в отеле в Белграде, нарушив запрет на передвижение с 17:00 до 5:00. На заседании суда, которое проходило в формате видеоконференции, футболист полностью признал себя виновным.

Напомним, что недавно хавбек «Сельты» нарушил карантин, отправившись на машине в Данию.