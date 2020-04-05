С 16 мая в Италии вступит в силу новый протокол отслеживания коронавируса

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вчера, 12:10

Сообщается, что с 16 мая в Италии вступает в силу новый протокол по отслеживанию коронавирусной инфекции в футбольной системе.

Медицинские работники смогут проверять на коронавирус футболистов каждые 4 дня, чтобы постоянно обновлять свои данные. Также медицинский штаб каждого клуба будет проводить специальные тесты, прежде чем возобновить групповые тренировки. Также дополнительным тестам подвергнутся футболисты, у которых был выявлен коронавирус.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 20 мая.