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С 16 мая в Италии вступит в силу новый протокол отслеживания коронавируса

вчера, 12:10

Сообщается, что с 16 мая в Италии вступает в силу новый протокол по отслеживанию коронавирусной инфекции в футбольной системе. 

Медицинские работники смогут проверять на коронавирус футболистов каждые 4 дня, чтобы постоянно обновлять свои данные. Также медицинский штаб каждого клуба будет проводить специальные тесты, прежде чем возобновить групповые тренировки. Также дополнительным тестам подвергнутся футболисты, у которых был выявлен коронавирус.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 20 мая

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:39, ред.
Простым людям тестов не хватает даже на тех кто с симптомами а они здоровых футболистов по каждые 4 дня проверяют идиоты! Так им не когда не справится с коронавирусом. Какой может быть футбол когда по 800 человек каждые сутки умерает?? Только о прибыли думают а не о людях.
112910415
112910415
вчера в 12:53
можно - с натяжкой - считать, что приходит время планирования "мирной" жизни ...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:50
Почему именно с 16 мая, может начать с 16 апреля.
beefs
beefs
вчера в 12:41
ждем продолжения...
shlomo
shlomo
вчера в 12:34
Ну хоть какой то сдвиг...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:32
Отслеживай не отслеживай, но без вакцины, которая убивает коронавирус, дело дpянь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:18
А с семнадцатого можно будет возобновить..
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