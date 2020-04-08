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Шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт: «У Слуцкого сумасшедшие приколы»

вчера, 17:37

Шведский защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Леониду Слуцкому, а также поделился своим мнением о тренировках под руководством наставника.

Слуцкий – опытный наставник. Он поработал в Европе, хорошо разговаривает на английском языке. Мне он нравится как тренер. Слуцкий – лидер, приятный человек.

Наши упражнения для тимбилдинга были очень весёлыми, много было необычного. Нужно любить сумасшедшие приколы Слуцкого. Мы соревновались в пейнтбол, играли в футбол, находясь в резиновых шарах, а ещё занимались чем-то вроде настольного футбола, только использовали головы и дули на мяч – потом это упражнение получило большую популярность в соцсетях.

Слуцкий не стесняется предлагать смешные тренировки, а ещё на зимних сборах ему пришлось петь, ведь он тоже был новичком. Он исполнил несколько русских песен, это был большой успех. Мне петь не пришлось, ведь я пришел в «Рубин» летом, а тогда этой традиции ещё не было.

Ранее Федор Смолов рассказал, что Леонид Слуцкий звал его в «Рубин».

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 01:19
У евреев часто так бывает.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:01
Леонид Викторович молодец!
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Весельчак "У"...
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 17:52
После поездки в Голландию все весёлыми становятся.
VAN ARM
VAN ARM ответил Лиговский
вчера в 17:46
С кобылами поработаешь таким станешь.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 17:44
    лёня могёт))))
    Лиговский
    Лиговский
    вчера в 17:44
      Lazurny
      Lazurny
      вчера в 17:41
      Это после цска.
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