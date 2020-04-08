Шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт: «У Слуцкого сумасшедшие приколы»

Шведский защитник казанского «Рубина» рассказал о своём отношении к главному тренеру команды , а также поделился своим мнением о тренировках под руководством наставника.

Слуцкий – опытный наставник. Он поработал в Европе, хорошо разговаривает на английском языке. Мне он нравится как тренер. Слуцкий – лидер, приятный человек.

Наши упражнения для тимбилдинга были очень весёлыми, много было необычного. Нужно любить сумасшедшие приколы Слуцкого. Мы соревновались в пейнтбол, играли в футбол, находясь в резиновых шарах, а ещё занимались чем-то вроде настольного футбола, только использовали головы и дули на мяч – потом это упражнение получило большую популярность в соцсетях.

Слуцкий не стесняется предлагать смешные тренировки, а ещё на зимних сборах ему пришлось петь, ведь он тоже был новичком. Он исполнил несколько русских песен, это был большой успех. Мне петь не пришлось, ведь я пришел в «Рубин» летом, а тогда этой традиции ещё не было.