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«Рома» собирается предложить трехлетний контракт Бонавентуре

вчера, 20:43

«Рома» намерена усилиться полузащитником «Милана» Джакомо Бонавентурой. Римляне готовятся предложить игроку трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро за сезон, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.  

Бонавентура станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона. Вероятно, он покинет «Милан» в предстоящее трансферное окно.

По информации прессы, в услугах Бонавентуры также заинтересованы «Аталанта», «Фиорентина» и «Торино». Кроме того, сообщалось, что хавбек может перейти в «Лацио».

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Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 00:39
Три года еще может хорошо поиграть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:09, ред.
То что Джакомо до конца не реализовался в Милане, скорее всего проблема прежде всего самого Милана.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:16
это не усиление. это топтание на месте. имена другие толк тот же)))
SSPZ
SSPZ
вчера в 20:43, ред.
нормальный контракт на три года.
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