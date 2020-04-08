«Рома» собирается предложить трехлетний контракт Бонавентуре

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вчера, 20:43

«Рома» намерена усилиться полузащитником «Милана» . Римляне готовятся предложить игроку трехлетний контракт с зарплатой в два миллиона евро за сезон, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Бонавентура станет свободным агентом по окончании нынешнего сезона. Вероятно, он покинет «Милан» в предстоящее трансферное окно.

По информации прессы, в услугах Бонавентуры также заинтересованы «Аталанта», «Фиорентина» и «Торино». Кроме того, сообщалось, что хавбек может перейти в «Лацио».