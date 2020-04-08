«Тоттенхэм» планирует подписать Юндера

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вчера, 21:39

«Тоттенхэм» вновь интересуется полузащитником «Ромы» . Ранее «шпоры» интересовались игроком до его переезда в Италию. Кроме того, «Тоттенхэм» планировал приобрести Юндера минувшим летом, когда он уже был футболистом «Ромы», сообщает источник со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Отмечается, что фаворит в борьбе за игрока – «Эвертон». Юндера хочет видеть в своей команде главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Сумма трансфера полузащитника может составить 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» также намерен усилиться вратарем «Лацио» .