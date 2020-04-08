ГлавнаяНовости

«Тоттенхэм» планирует подписать Юндера

вчера, 21:39

«Тоттенхэм» вновь интересуется полузащитником «Ромы» Дженгизом Юндером. Ранее «шпоры» интересовались игроком до его переезда в Италию. Кроме того, «Тоттенхэм» планировал приобрести Юндера минувшим летом, когда он уже был футболистом «Ромы», сообщает источник со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Отмечается, что фаворит в борьбе за игрока – «Эвертон». Юндера хочет видеть в своей команде главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти. Сумма трансфера полузащитника может составить 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» также намерен усилиться вратарем «Лацио» Томасом Стракошей.  

Все новости
СлухиХарт может перейти в «Бешикташ»
Вчера, 22:10 Комментарии4
Слухи«Ювентус» может обменять Бернардески на Доннарумму
Вчера, 21:54 Комментарии7
Слухи«Ювентус» намерен приобрести Кристанте
Вчера, 20:55 Комментарии5
Слухи«Рома» собирается предложить трехлетний контракт Бонавентуре
Вчера, 20:43 Комментарии4
Слухи«Шальке» предложил «Наполи» € 25 млн за Милика
Вчера, 20:27 Комментарии5
Слухи«Барселона» отказалась от Виллиана из-за его требований по зарплате
Вчера, 19:43 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:23
Хороший вариант.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:45
дальше планов не продвинется))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:39, ред.
Верное решение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100