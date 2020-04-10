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«Тоттенхэм» может арендовать Коутиньо

сегодня, 09:47

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды. Вероятно, в предстоящее трансферное окно «Барса» вновь отдаст игрока в аренду. При этом каталонцы хотят, чтобы в соглашение был включен пункт о последующем обязательном выкупе контракта Коутиньо. Возможно, «Тоттенхэм» удовлетворит это требование «Барселоны», и полузащитник перейдет в состав «шпор», сообщает источник со ссылкой на Mirror.  

Отметим, что, по информации прессы, на Коутиньо также претендует «Челси».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:13
ТТХ не попадет в ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:13
Лучше бы сразу продать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:57, ред.
Надо... думаю Шпорам он погоды не испортит
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