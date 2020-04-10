«Тоттенхэм» может арендовать Коутиньо

1586501258

сегодня, 09:47

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Барселоны» , выступающим за «Баварию» на правах аренды. Вероятно, в предстоящее трансферное окно «Барса» вновь отдаст игрока в аренду. При этом каталонцы хотят, чтобы в соглашение был включен пункт о последующем обязательном выкупе контракта Коутиньо. Возможно, «Тоттенхэм» удовлетворит это требование «Барселоны», и полузащитник перейдет в состав «шпор», сообщает источник со ссылкой на Mirror.

Отметим, что, по информации прессы, на Коутиньо также претендует «Челси».