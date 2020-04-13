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Филипп: «Хохлов в „Динамо“ вёл себя не просто строго, а грубо»

сегодня, 13:08

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о работе при прошлом главном тренере команды Дмитрии Хохлове.

Летом я увидел, что нужен ему, и сказал: «Хорошо, я приеду». Но как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.

Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти». И совсем потерял мое уважение.

С Хохловым и его штабом у меня вообще не было понимания. Такое случается. Хорошо, что Новиков думает по-другому. Он захотел разозлить меня, чтобы я стал требовать с себя больше. Новиков сказал: «Хочу, чтобы ты играл. Но мне нужно от тебя все». Доверился мне с «Рубином», а потом я забил два «Ростову»…

Возможно, мне и правда нужен пинок под зад, и коуч правильно сделал, что спровоцировал меня. Он понял: когда я раздражен, мне не до шуток и выложусь против кого угодно. Как видите, метод сработал.

Ранее Максимилиан рассказал о том, как решался на переезд в Россию. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:10
Хорошо хаять ушедшего тренера...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:09
Отличная атмосфера же в команде была🤣👌👍
makkie
makkie
сегодня в 14:05
Неужели в Германии сюсюкаются с игроками?
Там и конкуренция выше, чем в РПЛ, и насиженных местечек нет...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:53
Всё было нормально но в конце филипок переусердствовал.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:47
Офигевшая обиженка... Тренер есть тренер, требует, не плачь!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:30
какая обидчивая немчура попалась))
Cap700
Cap700
сегодня в 13:10
Ты еще на Карпина не нарывался.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:09
Не понял европеец Диму)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 13:09
есть такое за Хохловым
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