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Головин рассказал, чем занимается на самоизоляции в Калтане

сегодня, 21:12

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проводит время в период самоизоляции в своем родном городе — Калтане.

Две недели обязательного карантина, которые положены всем, кто приезжал в Россию из других стран, уже прошли, но я всё равно практически не выхожу из дома. Соблюдаю режим самоизоляции. Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется.

Как провожу время? Ничего особенного — компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время. Естественно, стараюсь поддерживать форму в домашних условиях. Каждый футболист «Монако» получил довольно обширную программу занятий.

Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом.

Недавно Головин был признан самым прогрессирующим футболистом чемпионата Франции.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 22:43
Держи форму, Саня!!!
AgentART
AgentART
сегодня в 21:58
После самоизоляции вообще ни на что не будет пригодный.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:42
Молодца!...все как надо..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:39
замечательно ! саша всегда был нормальным человеком. оставайся таким же!!
particular
particular
сегодня в 21:32
Правильно сделал, что променял княжеский карантин на кемеровскую самоизоляцию..:))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:16
Все сейчас в одинаковых условиях.
drug01
drug01
сегодня в 21:15
активный отдых и кино
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