МЮ собирается приобрести Холанда по завершении сезона

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сегодня, 09:26

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в трансфере форварда дортмундской «Боруссии» . «Красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения игрока по завершении нынешнего сезона, пишет источник со ссылкой на Bild.