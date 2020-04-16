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МЮ собирается приобрести Холанда по завершении сезона

сегодня, 09:26

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения игрока по завершении нынешнего сезона, пишет источник со ссылкой на Bild.

Кроме того, СМИ сообщили, что «Ман Юнайтед» сделал предложение по переходу хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:02
Может и заиграть в Ман Юнайтед.
112910415
112910415
сегодня в 09:40
интересно отметить, что Холанд, как и прежде, один !
а приобрести его собираются несколько клубов !
как разбираться- то будут ! .. волнуюсь
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 09:33
Эта новость вызывает улыбку.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:31
Сложно будет по цене договориться.
yb2bq__ys3tz
yb2bq__ys3tz
сегодня в 09:28
Хорошо если приобретут. На перспективу берут.
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