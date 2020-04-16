МЮ собирается приобрести Холанда по завершении сезона

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения игрока по завершении нынешнего сезона, пишет источник со ссылкой на Bild.
Кроме того, СМИ сообщили, что «Ман Юнайтед» сделал предложение по переходу хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.
а приобрести его собираются несколько клубов !
как разбираться- то будут ! .. волнуюсь
а приобрести его собираются несколько клубов !
как разбираться- то будут ! .. волнуюсь