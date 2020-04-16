«Реал» хочет купить Мэддисона на замену Модричу

1587030602

сегодня, 12:50

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании звезды «Лестера» .

23-летний футболист отлично показывает себя в нынешнем сезоне, подтверждая свой статус одного из лучших атакующих полузащитников в АПЛ . Слухи связывали Мэддисона с «Манчестер Юнайтед», но английский хавбек хотел бы играть в Лиге Чемпионов, из-за чего переход в манчестерский клуб кажется маловероятным.

Теперь одним из главных претендентов на Мэддисона называют «Реал», который видит в английском полузащитнике замену . «Сливочные» готовы выложить около 80 миллионов евро за хавбека сборной Англии, в то время как «Лестер» хочет получить за своего игрока около 100 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Мэддисон может продлить контракт с «Лестером».