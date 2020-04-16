ГлавнаяНовости

«Реал» хочет купить Мэддисона на замену Модричу

сегодня, 12:50

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании звезды «Лестера» Джеймса Мэддисона.

23-летний футболист отлично показывает себя в нынешнем сезоне, подтверждая свой статус одного из лучших атакующих полузащитников в АПЛ. Слухи связывали Мэддисона с «Манчестер Юнайтед», но английский хавбек хотел бы играть в Лиге Чемпионов, из-за чего переход в манчестерский клуб кажется маловероятным.

Теперь одним из главных претендентов на Мэддисона называют «Реал», который видит в английском полузащитнике замену Луке Модричу. «Сливочные» готовы выложить около 80 миллионов евро за хавбека сборной Англии, в то время как «Лестер» хочет получить за своего игрока около 100 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Мэддисон может продлить контракт с «Лестером».

Все новости
Слухи«Реал» включился в гонку за Н'Домбеле
Сегодня, 13:55 Комментарии3
СлухиЖиру готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы покинуть «Челси»
Сегодня, 13:55 Комментарии3
Слухи«Арсенал» собирается продать Ляказетта
Сегодня, 13:43 Комментарии3
Слухи«Бавария» уверена в том, что подпишет Сане по сниженной цене
Сегодня, 13:05 Комментарии2
Слухи«Арсенал» намерен приобрести Бубакара Камара
Сегодня, 12:54 Комментарии2
Слухи«Милан» интересуется игроком киевского «Динамо» Денисом Поповым
Сегодня, 12:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NK_505s
NK_505s
сегодня в 13:01
Модрич в последнее время сдал свои позиции, молодой на замену не помешает
beefs
beefs
сегодня в 12:54
давно уже пора
Comdiv
Comdiv
сегодня в 12:53
Разумное решение.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:52
время покажет))
drug01
drug01
сегодня в 12:51
это все слухи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100