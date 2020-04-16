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«Асколи» уволил тренера в одностороннем порядке

сегодня, 13:11

Пресс-служба «Асколи» сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера команды Роберто Стеллоне

Увольнение произошло в одностороннем порядке. Его место занял главный тренер молодежной команды Гильерме Абаскаль

Уточняется, что клуб принял такое решение, так как стороны до этого не могли прийти к взаимному консенсусу. Наставник не захотел идти на снижение заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. 

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Уругвая был уволен из-за коронавируса.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 14:04
Скоро так Тедеску увольнять будут, что-то засиделся.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:47
значит так было кому то нужно)) скорее тренеру))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:21
Выплатят теперь полную компенсацию.
beefs
beefs
сегодня в 13:12
хозяин имеет право
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:11
получит компенсацию,неплохую
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