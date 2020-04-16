«Асколи» уволил тренера в одностороннем порядке

Пресс-служба «Асколи» сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера команды Роберто Стеллоне.
Увольнение произошло в одностороннем порядке. Его место занял главный тренер молодежной команды Гильерме Абаскаль.
Уточняется, что клуб принял такое решение, так как стороны до этого не могли прийти к взаимному консенсусу. Наставник не захотел идти на снижение заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Уругвая был уволен из-за коронавируса.