«Асколи» уволил тренера в одностороннем порядке

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сегодня, 13:11

Пресс-служба «Асколи» сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера команды .

Увольнение произошло в одностороннем порядке. Его место занял главный тренер молодежной команды .

Уточняется, что клуб принял такое решение, так как стороны до этого не могли прийти к взаимному консенсусу. Наставник не захотел идти на снижение заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Уругвая был уволен из-за коронавируса.