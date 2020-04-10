Газидис и Рангник обсуждают трансферный бюджет «Милана»

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис контактировал с немецким специалистом Ральфом Рангником в последние несколько дней. Они обсуждали возможное назначение Рангника на пост главного тренера «Милана». Пока стороны не могут сойтись в вопросе трансферного бюджета клуба, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport.
По данным СМИ, есть вероятность, что Рангник займет в «Милане» посты главного тренера и спортивного директора. При этом ранее сообщалось, что немецкий специалист может подписать форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, если возглавит «красно-черных».