Газидис и Рангник обсуждают трансферный бюджет «Милана»

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сегодня, 16:34

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис контактировал с немецким специалистом в последние несколько дней. Они обсуждали возможное назначение Рангника на пост главного тренера «Милана». Пока стороны не могут сойтись в вопросе трансферного бюджета клуба, сообщает источник со ссылкой на Sky Sport.