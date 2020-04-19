Мората: «В юности я жалел, что перешёл в „Реал“»

Нападающий «Атлетико» рассказал, что жалел о своем переходе в «Реал» в 2008 году.

Я, когда был юным, играл за «Атлетико». Но наступил момент, когда я перестал наслаждаться игрой. Изменения всегда приходят, когда вы превращаетесь в парня, который не просто хорошо проводит время, играя в футбол, а становится профессионалом. Люди заводят агентов, спонсоров. Я чувствовал слишком большое давление, к тому же я не играл в основе и решил уйти.

Я уехал на год в «Хетафе» — очень хороший год, а затем перешел в «Реал» Мадрид, но в душе всегда болел за «Атлетико» и жалел о своем переходе в «Реал». Зато теперь, после возвращения, я счастливее, чем когда-либо.

Также я хорошо чувствовал себя в «Ювентусе». Да и вообще в Италии, люди там очень добрые. Именно там я нашел свою любовь — жену Алису.