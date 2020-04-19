Мората: «В юности я жалел, что перешёл в „Реал“»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал, что жалел о своем переходе в «Реал» в 2008 году.
Я, когда был юным, играл за «Атлетико». Но наступил момент, когда я перестал наслаждаться игрой. Изменения всегда приходят, когда вы превращаетесь в парня, который не просто хорошо проводит время, играя в футбол, а становится профессионалом. Люди заводят агентов, спонсоров. Я чувствовал слишком большое давление, к тому же я не играл в основе и решил уйти.
Я уехал на год в «Хетафе» — очень хороший год, а затем перешел в «Реал» Мадрид, но в душе всегда болел за «Атлетико» и жалел о своем переходе в «Реал». Зато теперь, после возвращения, я счастливее, чем когда-либо.
Также я хорошо чувствовал себя в «Ювентусе». Да и вообще в Италии, люди там очень добрые. Именно там я нашел свою любовь — жену Алису.
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Мората не хочет возвращаться в «Реал»
Мората: «Конечно, я хотел бы вернуться в „Реал“»
Мората согласен на переход только в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
Мората хочет играть в «Реале»
Мората: «Я вернулся в „Реал“, чтобы отдать свою жизнь за клуб»
Мората: «Это „Реал“»
Мората: «Я счастлив в „Реале“, но хочу играть чаще»
Мората отказался от перехода в МЮ ради «Милана»
Мората: «Я не вернусь в Италию»
СМИ: «Мората согласился перейти в МЮ»
Мората — о переходе в «Челси»: «Как же я рад здесь быть!»
Мората: «Я испытал огромное разочарование, когда пришлось вернуться в „Реал“»
Мората: «Если бы „Челси“ предложил мне 10-летний контракт — я бы подписал его»
Мората: «Вернусь в „Реал“, когда выиграю все возможные турниры с „Челси“»
Мората: «Я очень счастлив в „Челси“. Но Мадрид – это Мадрид»
Мората очень хочет вернуться в «Ювентус»
Антонини: «Мората давно выбрал „Милан“, осталось решить вопрос с „Челси“»Мората: «Сказал руководству „Челси“, что хочу остаться»
Мората хочет вернуться в Италию
Мората дал добро на переход в «Севилью»
Мората — о «Челси»: «Это был ужасный период моей жизни в Лондоне»
Ноу Комментс