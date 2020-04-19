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Мората: «В юности я жалел, что перешёл в „Реал“»

19 апреля 2020, 15:55

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал, что жалел о своем переходе в «Реал» в 2008 году.

Я, когда был юным, играл за «Атлетико». Но наступил момент, когда я перестал наслаждаться игрой. Изменения всегда приходят, когда вы превращаетесь в парня, который не просто хорошо проводит время, играя в футбол, а становится профессионалом. Люди заводят агентов, спонсоров. Я чувствовал слишком большое давление, к тому же я не играл в основе и решил уйти. 

Я уехал на год в «Хетафе» — очень хороший год, а затем перешел в «Реал» Мадрид, но в душе всегда болел за «Атлетико» и жалел о своем переходе в «Реал». Зато теперь, после возвращения, я счастливее, чем когда-либо.

Также я хорошо чувствовал себя в «Ювентусе». Да и вообще в Италии, люди там очень добрые. Именно там я нашел свою любовь — жену Алису.

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Все комментарии
Clavан
Clavан
19 апреля в 21:45
Врет.
Тага Дага
Тага Дага
19 апреля в 20:42
Правильно, нечего делать в кабинете. ...
Ruslan3132
Ruslan3132
19 апреля в 17:35
Просто для интереса пробежался по новостям про крысу на этом же соккере )) вот вкратце список:
Мората не хочет возвращаться в «Реал»
Мората: «Конечно, я хотел бы вернуться в „Реал“»
Мората согласен на переход только в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
Мората хочет играть в «Реале»
Мората: «Я вернулся в „Реал“, чтобы отдать свою жизнь за клуб»
Мората: «Это „Реал“»
Мората: «Я счастлив в „Реале“, но хочу играть чаще»
Мората отказался от перехода в МЮ ради «Милана»
Мората: «Я не вернусь в Италию»
СМИ: «Мората согласился перейти в МЮ»
Мората — о переходе в «Челси»: «Как же я рад здесь быть!»
Мората: «Я испытал огромное разочарование, когда пришлось вернуться в „Реал“»
Мората: «Если бы „Челси“ предложил мне 10-летний контракт — я бы подписал его»
Мората: «Вернусь в „Реал“, когда выиграю все возможные турниры с „Челси“»
Мората: «Я очень счастлив в „Челси“. Но Мадрид – это Мадрид»
Мората очень хочет вернуться в «Ювентус»
Антонини: «Мората давно выбрал „Милан“, осталось решить вопрос с „Челси“»Мората: «Сказал руководству „Челси“, что хочу остаться»
Мората хочет вернуться в Италию
Мората дал добро на переход в «Севилью»
Мората — о «Челси»: «Это был ужасный период моей жизни в Лондоне»

Ноу Комментс
Ruslan3132
Ruslan3132
19 апреля в 17:21, ред.
прогиб засчитан )) Жаль, что в шкафу у Мораты, самые значимые трофеи из Реала, не заслужил он...Да и по количеству больше всего(Реал 9, Юве 5, Челси 1). Крыса.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 17:19
бегунок))) ни дать не взять))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
19 апреля в 16:25
крыса одним словом
cevin cigan
cevin cigan
19 апреля в 16:23
Одно я знаю точно,Мората один из тех,кто до завершения карьеры считается перспективным!
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
19 апреля в 16:16
Неудачник
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 15:59
сам не знает, что, где лучше, в голове какой то каламбур у него
drug01
drug01
19 апреля в 15:56
Верное решение надо дать поработать
Q-J-G
Q-J-G
19 апреля в 15:56
в молодости все о чём то жалеют
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