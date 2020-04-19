Перин: «Мы стали более сплоченной командой»

Голкипер «Дженоа» заявил, что генуэзский клуб готов к возобновлению сезона.

Мы стали более сплоченной командой, которая никогда не боялась трудностей. Мы всегда оставались едиными. В январе у нас было в активе всего 11 очков, многие эксперты записывали нас в главных неудачников. Но мы показали свой характер, боролись за спасение. Если чемпионат возобновится, то у нас будет еще много матчей, чтобы бороться и дальше. Мы прекрасно понимаем, что являемся отличной командой.