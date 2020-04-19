ГлавнаяНовости

Перин: «Мы стали более сплоченной командой»

19 апреля 2020, 15:17

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин заявил, что генуэзский клуб готов к возобновлению сезона. 

Мы стали более сплоченной командой, которая никогда не боялась трудностей. Мы всегда оставались едиными. В январе у нас было в активе всего 11 очков, многие эксперты записывали нас в главных неудачников. Но мы показали свой характер, боролись за спасение. Если чемпионат возобновится, то у нас будет еще много матчей, чтобы бороться и дальше. Мы прекрасно понимаем, что являемся отличной командой. 

В данный момент «Дженоа» занимает 17-ю строчку в таблице Серии А.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 03:36
Удачи Дженоа!
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 15:33
не мудрено) не растеряйте !!
beefs
beefs
19 апреля в 15:18
трудности всегда сплачивают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100