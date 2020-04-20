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Гуренко расторг контракт с минским «Динамо»

20 апреля 2020, 15:29

Минское «Динамо» объявило об уходе главного тренера Сергея Гуренко со своего поста:

Сергей Витальевич принял команду в непростой момент, в июне 2019-го года.

После матча 4-го тура Гуренко просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру.

«Динамо-Минск» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры.

Ранее Гуренко заявил, что без болельщиков сложно играть. 

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Все комментарии
Сп62
Сп62
20 апреля в 21:37
Все хотят, чтоб пришёл - увидел - победил!
CPS
CPS
20 апреля в 19:45
Можно в цска идти.
CPS
CPS
20 апреля в 17:42
Слабоват оказался.
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 17:12
А команда то не тянет!
drug01
drug01
20 апреля в 16:44
Видно вирус косит не только людей , но и тренеров ......
Cap700
Cap700
20 апреля в 16:42
Не cпособен.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 16:41
Тренер не вывел команду из кризиса должен уйти.
CPS
CPS
20 апреля в 15:35
Тренер по типу свиных.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 15:33
это было очевидно))) он просто не смог!
Valeleo
Valeleo
20 апреля в 15:32
Давно пора.
shlomo
shlomo
20 апреля в 15:30
Это наверное не очень хорошо
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