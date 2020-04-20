Гуренко расторг контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» объявило об уходе главного тренера со своего поста:

Сергей Витальевич принял команду в непростой момент, в июне 2019-го года.

После матча 4-го тура Гуренко просил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру.

«Динамо-Минск» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры.