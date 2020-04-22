Марков: «Естественно, неприятно, когда тебе урезают зарплату»

Нападающий «Рубина» рассказал о том, как футболисты восприняли новость о сокращении зарплаты.

Естественно, неприятно, когда тебе урезают зарплату, но в сложившейся ситуации это необходимый шаг для клуба. У клубов контракты со спонсорами. Когда не выполняются обязательства перед ними – не проводятся матчи, нет никакой рекламы, нет продажи билетов – клубам тяжело выжить и быть стабильными. Думаю, мы будем ещё общаться на эту тему, посмотрим, что нам скажет клуб. Да, неприятно, но мы прекрасно эту ситуацию понимаем и постараемся встать на сторону клуба, потому что в этой ситуации ему тяжело, и мы готовы помочь.