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Марков: «Естественно, неприятно, когда тебе урезают зарплату»

22 апреля 2020, 11:07

Нападающий «Рубина» Евгений Марков рассказал о том, как футболисты восприняли новость о сокращении зарплаты. 

Естественно, неприятно, когда тебе урезают зарплату, но в сложившейся ситуации это необходимый шаг для клуба. У клубов контракты со спонсорами. Когда не выполняются обязательства перед ними – не проводятся матчи, нет никакой рекламы, нет продажи билетов – клубам тяжело выжить и быть стабильными. Думаю, мы будем ещё общаться на эту тему, посмотрим, что нам скажет клуб. Да, неприятно, но мы прекрасно эту ситуацию понимаем и постараемся встать на сторону клуба, потому что в этой ситуации ему тяжело, и мы готовы помочь.

Ранее стало известно, что «ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70%.

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VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 13:19
нам жаль по человечески тебя)))
Cap700
Cap700
22 апреля в 12:28
Некоторым вообще не понятно за что ее платят.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 11:43
Ваши зарплаты можно урезать не обеднеете.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 апреля в 11:23
Ничего ,переживёте ! Миллионы вообще её лишились !
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