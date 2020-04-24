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Тренер «Зенита»: «Лунёв доказал, что психологически очень устойчив»

вчера, 17:51

Тренер «Зенита» Михаил Бирюков поддержал голкипера команды Андрея Лунёва.

Андрей лишний раз доказал, что психологически очень устойчив. Спады бывают у всех, ключевой вопрос – какие выводы сделать из своих неудач. Мы проводили с Андреем очень много времени, объясняли, чем могут быть вызваны его травмы, посоветовали выполнять индивидуальный комплекс упражнений даже перед выходом на тренировку, чтобы подготовить себя к работе: стабилизация, велосипед. В итоге потихоньку, потихоньку, но смогли минимизировать его травматичность.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:02
Это качество всех туповатых.
Adepta
Adepta
вчера в 19:26
Бухать стал меньше что ли?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:19
Бирюков прав меньше травм больше дела.
13ROS13
13ROS13
вчера в 18:16
Особо этого не видно на поле.
Footbolista
Footbolista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:11
Селихову об этом напиши...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:10
    oFANATo
    oFANATo ответ Footbolista (раскрыть)
    вчера в 18:09
    А вот Селихов оказался слабак....после семерочки от Ливерпуля.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 17:59
    ну а что ты мог сказать)))) правду ждать не стоит))
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 17:57
    Самый устойчивый Игорян...ему хоть 43 хоть 143...ноль эмоций...только защитников материт...
    beefs
    beefs
    вчера в 17:53
    это очень хорошо
    Karabal
    Karabal
    вчера в 17:52
    Что из этого выйдет скоро увидим.
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