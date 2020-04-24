Тренер «Зенита»: «Лунёв доказал, что психологически очень устойчив»

Тренер «Зенита» поддержал голкипера команды .

Андрей лишний раз доказал, что психологически очень устойчив. Спады бывают у всех, ключевой вопрос – какие выводы сделать из своих неудач. Мы проводили с Андреем очень много времени, объясняли, чем могут быть вызваны его травмы, посоветовали выполнять индивидуальный комплекс упражнений даже перед выходом на тренировку, чтобы подготовить себя к работе: стабилизация, велосипед. В итоге потихоньку, потихоньку, но смогли минимизировать его травматичность.