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Обляков: «Играем с девушкой в разные игры по вечерам»

вчера, 17:33

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции.

Я нахожусь дома, на малой родине, в деревне Вындин Остров. Провожу время с родными, иногда с друзьями. В любой момент могу выйти на улицу, подышать свежим воздухом.

В основном общаемся с Игорем Дивеевым, Костей Кучаевым и Федей Чаловым. У нас есть общий чат, в котором мы переписываемся. Узнаем, как у кого дела, кто как занимается. Всегда на связи с ребятами.

Как провожу досуг? По большей части провожу время с родителями, с сестрами, с девушкой. Играем в разные игры по вечерам. Сейчас еще и погода хорошая, так что можно погулять. Любим и что-то посмотреть по настроению: видео на YouTube, сериал или какой-нибудь фильм.

В основном занимаюсь обычными домашними делами. Иногда помогаю родителям в готовке и уборке. Разобрал свои вещи, которые привез в деревню, — бутсы, форму, другую экипировку. Перебрал их, отобрал нужные и ненужные, чтобы понять, кому что можно отдать.

Ранее футболист поделился мнением о том, стоит ли доигрывать сезон-2019/20 в РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
вчера в 19:39
Прочитал заголовок, подумал надо зайти, возможно упорно)))
Clavан
Clavан
вчера в 19:32
Харю нажрет вообще играть не будет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:11
Вот ему точно хорошо.
Трубадур
Трубадур
вчера в 18:29
Главное, чтобы девушка была довольна.
Binger
Binger
вчера в 18:18
Читая заголовок чёрти что можно подумать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:06
Совсем забыл о футболе, а зря, жирком обрастёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:54
Ролевые игры с девушкой до добра не доведут. Про тренировки ни слова не сказал.
beefs
beefs
вчера в 17:53
играй, играй, пока играется
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:51
Молодые люди ведь, почему бы и не поиграть. Могут ещё и на видео записать, но только для домашнего просмотра.
ОПС
ОПС
вчера в 17:47
Хочу присоединиться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:40
наверное в лото)))
112910415
112910415
вчера в 17:35
эх, молодость ! )
shlomo
shlomo
вчера в 17:33
Ну хоть так...зато вместе
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