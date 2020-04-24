Обляков: «Играем с девушкой в разные игры по вечерам»

Полузащитник ЦСКА рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции.

Я нахожусь дома, на малой родине, в деревне Вындин Остров. Провожу время с родными, иногда с друзьями. В любой момент могу выйти на улицу, подышать свежим воздухом.

В основном общаемся с Игорем Дивеевым, Костей Кучаевым и Федей Чаловым. У нас есть общий чат, в котором мы переписываемся. Узнаем, как у кого дела, кто как занимается. Всегда на связи с ребятами.

Как провожу досуг? По большей части провожу время с родителями, с сестрами, с девушкой. Играем в разные игры по вечерам. Сейчас еще и погода хорошая, так что можно погулять. Любим и что-то посмотреть по настроению: видео на YouTube, сериал или какой-нибудь фильм.

В основном занимаюсь обычными домашними делами. Иногда помогаю родителям в готовке и уборке. Разобрал свои вещи, которые привез в деревню, — бутсы, форму, другую экипировку. Перебрал их, отобрал нужные и ненужные, чтобы понять, кому что можно отдать.