Лепехин: «Чемпионат Беларуси напомнил мне российский футбол 90-х годов»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси, матчи которого продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.

Вряд ли это связано с большой любовью руководства страны именно к футболу. Там у властей в целом такая политика — не вводить больших ограничений из-за коронавируса. И пока не видно, что у Беларуси какие-то особые проблемы по сравнению с другими странами.

Чемпионат Беларуси напомнил мне российский футбол 90-х годов: полупустые стадионы, определенная обстановка. Про скорости говорить не хочу и не берусь. Если организовать на белорусском телевидении показ, как сейчас в России, перевезти команды на серьезные стадионы, поставить высококлассных режиссеров трансляций и установить 25 камер или сколько там положено, то можно будет сделать хорошую картинку. И главное — побольше говорить, что в белорусском футболе все круто. Тогда какая-то часть общественности начнет в это верить.