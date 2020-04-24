Лепехин: «Чемпионат Беларуси напомнил мне российский футбол 90-х годов»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси, матчи которого продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.
Вряд ли это связано с большой любовью руководства страны именно к футболу. Там у властей в целом такая политика — не вводить больших ограничений из-за коронавируса. И пока не видно, что у Беларуси какие-то особые проблемы по сравнению с другими странами.
Чемпионат Беларуси напомнил мне российский футбол 90-х годов: полупустые стадионы, определенная обстановка. Про скорости говорить не хочу и не берусь. Если организовать на белорусском телевидении показ, как сейчас в России, перевезти команды на серьезные стадионы, поставить высококлассных режиссеров трансляций и установить 25 камер или сколько там положено, то можно будет сделать хорошую картинку. И главное — побольше говорить, что в белорусском футболе все круто. Тогда какая-то часть общественности начнет в это верить.
В Беларуси футбольные клубы работают эффективнее, чем в России? Если рассматривать затраченные финансовые ресурсы, то это в какой-то мере правда. БАТЭ недавно «выстреливал» в Лиге чемпионов, и все мы помним матчи «Зенита» с минским «Динамо» позапрошлым летом. Да, с минимальными затратами можно добиваться каких-то результатов, но понятно, что не самых высоких.
Ранее на эту же тему порассуждал другой экс-зенитовец Роман Широков.