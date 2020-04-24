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Лепехин: «Чемпионат Беларуси напомнил мне российский футбол 90-х годов»

вчера, 16:49

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси, матчи которого продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.

Вряд ли это связано с большой любовью руководства страны именно к футболу. Там у властей в целом такая политика — не вводить больших ограничений из-за коронавируса. И пока не видно, что у Беларуси какие-то особые проблемы по сравнению с другими странами.

Чемпионат Беларуси напомнил мне российский футбол 90-х годов: полупустые стадионы, определенная обстановка. Про скорости говорить не хочу и не берусь. Если организовать на белорусском телевидении показ, как сейчас в России, перевезти команды на серьезные стадионы, поставить высококлассных режиссеров трансляций и установить 25 камер или сколько там положено, то можно будет сделать хорошую картинку. И главное — побольше говорить, что в белорусском футболе все круто. Тогда какая-то часть общественности начнет в это верить.

В Беларуси футбольные клубы работают эффективнее, чем в России? Если рассматривать затраченные финансовые ресурсы, то это в какой-то мере правда. БАТЭ недавно «выстреливал» в Лиге чемпионов, и все мы помним матчи «Зенита» с минским «Динамо» позапрошлым летом. Да, с минимальными затратами можно добиваться каких-то результатов, но понятно, что не самых высоких.

Ранее на эту же тему порассуждал другой экс-зенитовец Роман Широков

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Все комментарии
Пиночет 777
Пиночет 777
вчера в 20:17
Наш футбол и сейчас не далеко ушел, от того футбола 90х.
Valeleo
Valeleo
вчера в 18:23
Кому как, зато грязи меньше.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:21
Точно подметил
Karabal
Karabal
вчера в 18:19
У нас в Москве со ста зрителями такой же.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:05
вот наговорил то))) память тебя подводит))) лечится нужно))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:41
Да нормальный чемпионат хватит подколы строить.
112910415
112910415
вчера в 17:36
высокомерие, короче, вовсе неуместно
Comdiv
Comdiv
вчера в 17:10
Нормальный чемпионат, у нас спартак всегда так играет.
SSPZ
SSPZ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:03
Не нравится не смотри! Нет смотрят, и критикуют, какое им дело до БЕЛОРУССКОГО футбола(.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:00
Есть что приятного вспомнить
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:54
Забодали уже белорусский футбол
beefs
beefs
вчера в 16:53
с нашими затратами наши клубы должны все время в ЛЧ как минимум до 1\4 финала доходить
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