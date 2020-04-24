Тренер «Зенита»: «Лодыгин не был готов к новым требованиям „Зенита“»

Тренер «Зенита» вспомнил уход из клуба голкипера .

Юра всегда неплохо играл ногами, у него была приличная вратарская техника. Я со своей стороны развивал его лучшие качества и подстраивал под стиль «Зенита», но некоторое время спустя вратарям стали предъявлять другие требования. В итоге Юру стали просить играть высоко, как-то он вообще дошел до середины поля.

Я ему всегда говорил: «Юра, если ты далеко выходишь из ворот, не означает, что это плохо, но ты должен всегда читать игру. В случае чего ты никогда не скажешь, что тебя так просил играть тренер, только ты отвечаешь за то, чтобы тебе не забросили мяч за шиворот, только ты в ответе за свои действия, спрос будет только с тебя».

Юру, на мой взгляд, нельзя было так упрекать — он же все-таки подневольный человек, ему сказали, он сделал. Но оказалось, что к новым требованиям он был не готов. Мне лично жаль.