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Тренер «Зенита»: «Лодыгин не был готов к новым требованиям „Зенита“»

вчера, 18:10

Тренер «Зенита» Михаил Бирюков вспомнил уход из клуба голкипера Юрия Лодыгина.

Юра всегда неплохо играл ногами, у него была приличная вратарская техника. Я со своей стороны развивал его лучшие качества и подстраивал под стиль «Зенита», но некоторое время спустя вратарям стали предъявлять другие требования. В итоге Юру стали просить играть высоко, как-то он вообще дошел до середины поля.

Я ему всегда говорил: «Юра, если ты далеко выходишь из ворот, не означает, что это плохо, но ты должен всегда читать игру. В случае чего ты никогда не скажешь, что тебя так просил играть тренер, только ты отвечаешь за то, чтобы тебе не забросили мяч за шиворот, только ты в ответе за свои действия, спрос будет только с тебя».

Юру, на мой взгляд, нельзя было так упрекать — он же все-таки подневольный человек, ему сказали, он сделал. Но оказалось, что к новым требованиям он был не готов. Мне лично жаль.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:14
Всегда довольно неожиданно когда тебя в принудительном порядке назначают Нойером.
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:06
Нет ему замены до сих пор
beefs
beefs
вчера в 18:53
сначала он играл отлично, но потом появилось много советчиков...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ZenCh (раскрыть)
вчера в 18:26
Вам показалось.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:21
Грек вратарь посредственный.
Climent
Climent
вчера в 18:20
Хороший вратарь, что-то не пошло просто.
drug01
drug01
вчера в 18:18
Видно не хватило ему вратарского мастерста ,чтобы продолжить игру за "Зенит". Но жизнь продолжается пожелаем ему новых успехов!
ZenCh
ZenCh ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:17
Какое-то время он играл очень прилично. И на замену Игорю был реальным претендентом, пока не пошли косяки
Comdiv
Comdiv
вчера в 18:14
Удачи Лодыгину!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:14
это было видно всем кроме культурных)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:12
А кричали , что это замена Акинфееву.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 18:12
Пусть это будет хорошим знаком.
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