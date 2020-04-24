Малафеев: «В работе на „Зенит“ мне не хватает поля для творчества»

Заместитель спортивного директора «Зенита» рассказал о том, что его не устраивает в своей работе.

Меня Фурсенко приглашал на должность заместителя спортивного директора. Естественно, последнее решение он оставлял за собой, но у меня были полномочия и возможности что-то делать, развивать, решать какие-то более масштабные вопросы с первой командой, со второй и молодежной и где-то даже в Академии. Затем, когда Сергея Александровича Фурсенко заменил Медведев и пришел Хавьер Рибалта на место спортивного директора, ситуация изменилась. Я продолжал заниматься одним, вторым и третьем, но в меньшей степени. Я отдалился от первой команды, что и понятно, ведь этим занимается спортивный директор. Я перешёл больше в офисной формат, который не совсем меня устраивает с точки зрения творческой работы.

Мой потенциал гораздо выше. Но я не собираюсь вступать в конфликты и доказывать. Я уважаю всех в клубе и уважаю решения, принятые руководством. Если я понадоблюсь в том формате, в котором все меня знают как человека, который умеет вести переговоры, умеет договариваться, понимает суть бизнеса и футбола, разбирается в спортивных моментах, я всегда буду готов вернуться в клуб и помочь. Я считаю, что свою миссию я выполнил неплохо. Где-то помог, где-то не мешал, где-то какие-то моменты улучшил, что-то не удалось. Суть в том, что основная цель и задача — это результат первой команды. Общий результат достигнут — «Зенит» вернул чемпионство после долгого времени и, скорее всего, возьмет его в этом году. Это значит, что каждый человек, который работает в клубе, от уборщицы и до президента, поработали хорошо. Поэтому и я оцениваю свою деятельность исходя из этого.