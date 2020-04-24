Малафеев: «В работе на „Зенит“ мне не хватает поля для творчества»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, что его не устраивает в своей работе.
Меня Фурсенко приглашал на должность заместителя спортивного директора. Естественно, последнее решение он оставлял за собой, но у меня были полномочия и возможности что-то делать, развивать, решать какие-то более масштабные вопросы с первой командой, со второй и молодежной и где-то даже в Академии. Затем, когда Сергея Александровича Фурсенко заменил Медведев и пришел Хавьер Рибалта на место спортивного директора, ситуация изменилась. Я продолжал заниматься одним, вторым и третьем, но в меньшей степени. Я отдалился от первой команды, что и понятно, ведь этим занимается спортивный директор. Я перешёл больше в офисной формат, который не совсем меня устраивает с точки зрения творческой работы.
Мой потенциал гораздо выше. Но я не собираюсь вступать в конфликты и доказывать. Я уважаю всех в клубе и уважаю решения, принятые руководством. Если я понадоблюсь в том формате, в котором все меня знают как человека, который умеет вести переговоры, умеет договариваться, понимает суть бизнеса и футбола, разбирается в спортивных моментах, я всегда буду готов вернуться в клуб и помочь. Я считаю, что свою миссию я выполнил неплохо. Где-то помог, где-то не мешал, где-то какие-то моменты улучшил, что-то не удалось. Суть в том, что основная цель и задача — это результат первой команды. Общий результат достигнут — «Зенит» вернул чемпионство после долгого времени и, скорее всего, возьмет его в этом году. Это значит, что каждый человек, который работает в клубе, от уборщицы и до президента, поработали хорошо. Поэтому и я оцениваю свою деятельность исходя из этого.
Ранее Малафеев заявил, что не собирается обсуждать поступки и заявления форварда команды Артема Дзюбы, пока занимает должность в петербургском клубе. Контракт специалиста истекает в мае.
сегодня в 19:17
Вам только скандалы подавай, ищите их в тарасовке, нечего их разводить по другим командам.
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Не смеши!)
Селекция - 12
Широков и болельщик
Широков и жест Виражу
Деньгисов
Дзюба и Лодыгин
Грозовский
Радимов и Риксен
Радимов и Дзюба
Денисов и Карпин
Денисов и Халк
"Спасибо руководству за верность традициям"
Кокорин
Дебош пьяного Лунева
Дебош пьяного Бухарова
Хаген
Гуливер
Не для вас играем
................................................. ထ
Только с Зенитом судьи могут показать 2 желтых и оставить игрока на поле (Ракицкий с Ахматом)! Только для Зенита возвращают из ФНЛ дисквалифицированных судей! Только на Зенит работает ВАР!
Зенит и есть, нет, не скандал, а грязь Российского футбола!!!
Та команда, что называлась Зенит умерла!!! Нынешний Зенит это Газпром, цветные игроки, гастарбайтеры из Москвы и Казани, cудьи и убитый в Питере и области в угоду одной команды футбол!!!
сегодня в 19:17
Вам только скандалы подавай, ищите их в тарасовке, нечего их разводить по другим командам.
----------------------------
Не смеши!)
Селекция - 12
Широков и болельщик
Широков и жест Виражу
Деньгисов
Дзюба и Лодыгин
Грозовский
Радимов и Риксен
Радимов и Дзюба
Денисов и Карпин
Денисов и Халк
"Спасибо руководству за верность традициям"
Кокорин
Дебош пьяного Лунева
Дебош пьяного Бухарова
Хаген
Гуливер
Не для вас играем
................................................. ထ
Только с Зенитом судьи могут показать 2 желтых и оставить игрока на поле (Ракицкий с Ахматом)! Только для Зенита возвращают из ФНЛ дисквалифицированных судей! Только на Зенит работает ВАР!
Зенит и есть, нет, не скандал, а грязь Российского футбола!!!
Та команда, что называлась Зенит умерла!!! Нынешний Зенит это Газпром, цветные игроки, гастарбайтеры из Москвы и Казани, cудьи и убитый в Питере и области в угоду одной команды футбол!!!
Самоизоляция.
Похоже напрашивается на подработку.
Самоизоляция.
Похоже напрашивается на подработку.
Малафеев: Я не буду комментировать слова Артёма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придёт время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.
Источник: Fontanka.ru
Малафеев: Я не буду комментировать слова Артёма до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придёт время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.
Источник: Fontanka.ru