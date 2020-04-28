Генич: «Фролов абсолютно вправе говорить то, что считает нужным»

Комментатор Константин Генич отреагировал на интервью вратаря «Крыльев Советов» , в котором он подверг критике президента РФ и правительство страны. Впоследствии «Крылья Советов» выступили с заявлением, часть которого позже отредактировали.

Фролов и Самара — сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля и они имеют все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение — написать об этом на своём сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.

И ещё раз повторю: Фролов — охренительный парень и отличный футболист! И он абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое вью не согласовал — сто процентов.