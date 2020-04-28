ГлавнаяНовости

Генич: «Фролов абсолютно вправе говорить то, что считает нужным»

сегодня, 00:18

Комментатор Константин Генич отреагировал на интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором он подверг критике президента РФ и правительство страны. Впоследствии «Крылья Советов» выступили с заявлением, часть которого позже отредактировали.

Фролов и Самара — сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля и они имеют все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение — написать об этом на своём сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.

И ещё раз повторю: Фролов — охренительный парень и отличный футболист! И он абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое вью не согласовал — сто процентов.

Все новости
Р. Билялетдинов: «Досрочное завершение РПЛ может привести к расколу в лиге»
Сегодня, 02:01 Комментарии2
Олег Иванов: «Моё мнение – продолжить чемпионат будет тяжело»
Сегодня, 01:34 Комментарии3
Скопинцев: «Хочется доиграть сезон. У „Динамо“ реальные шансы попасть в ЛЕ»
Сегодня, 01:14 Комментарии4
Грозный: «Спартаковский дух, который был при Романцеве, безусловно утерян»
Сегодня, 00:34 Комментарии7
Тренер «Шинника»: «Кубок России доиграть нужно, осталось всего 4 матча»
Сегодня, 00:01 Комментарии8
Широков: «Для „Зенита“ и „Локомотива“ важно, чтобы чемпионат доиграли»
Вчера, 23:49 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Никита Смирнов
Никита Смирнов
сегодня в 02:14
СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без 31 и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://cuz.su/erolove
мангo
мангo ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
сегодня в 02:00
Ты видать не вкурил.. бюджет это деньги в основе своей сложенные из налогов и продажи природ ресурсов. Это Фролов и др. граждане платящие в казну содержат едросов, а не едросы его . А по твоему кто больше л-жет едросам тому и бабки) Мда ... достойный электорат у путятишны)
13ROS13
13ROS13 ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
сегодня в 01:45
Разве он так высказывался?
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 01:44
они могут не выделять деньги на футбол. Отдадут их на гандбол их, к примеру. Так понятнее? То, что Фролов будучи игроком бюджетного клуба, высказывается против того, кто формирует бюджет этого клуба, не от большого ума.
мангo
мангo ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
сегодня в 01:36
с чего это едроссы платят ? Бюджет страны это их карман что ли ?) ахаха
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:23
Очень скоро Фролов сможет безнаказанно говорить то что думает, сначала в качестве свободного агента, а затем в качестве игрока из чемпионата Беларуси или Армении.
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor ответ Karabal (раскрыть)
сегодня в 00:59
едросы, развалившие страну, по сути платят зарплату этому Фролову, т.к. КС-бюджетный клуб. В связи с этим КС и решили извиниться за своего игрока. Чтоб не перекрыли финансирование. Жаль, что это приходится объяснять
Clavан
Clavан
сегодня в 00:49
Хоть Генич оказался не с(к)укой.
Karabal
Karabal
сегодня в 00:45
Как задергались едросы, развалившие страну, привыкли, что сами себя только хвалили.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:20
Очень верно сказал.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 00:18, ред.
Фролов так и говорит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100