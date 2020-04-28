Скопинцев: «Хочется доиграть сезон. У „Динамо“ реальные шансы попасть в ЛЕ»

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сегодня, 01:14

Защитник «Динамо» в эфире программы «Футбол России» высказался относительно возможного возобновления сезона в РПЛ , прерванного в связи с пандемией коронавируса.

Мне бы хотелось, чтобы мы доиграли сезон. У нас есть реальные шансы, может быть, даже на место в основном этапе Лиги Европы. Хочется сыграть нормально в еврокубках. Ну и клубную и личную статистику никто не отменял. Надо расти как футболисту.

Вчера появилась информация о том, что чемпионат России может быть завершён досрочно с расширением лиги до 18 команд.