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Скопинцев: «Хочется доиграть сезон. У „Динамо“ реальные шансы попасть в ЛЕ»

сегодня, 01:14

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в эфире программы «Футбол России» высказался относительно возможного возобновления сезона в РПЛ, прерванного в связи с пандемией коронавируса.

Мне бы хотелось, чтобы мы доиграли сезон. У нас есть реальные шансы, может быть, даже на место в основном этапе Лиги Европы. Хочется сыграть нормально в еврокубках. Ну и клубную и личную статистику никто не отменял. Надо расти как футболисту.

Вчера появилась информация о том, что чемпионат России может быть завершён досрочно с расширением лиги до 18 команд.

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Adepta
Adepta
сегодня в 01:50
В пердив бы не попасть.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:34
Многим хочется, но как будет никто толком не знает
112910415
112910415
сегодня в 01:18
хм ... как раз шансы Динамо в том, чтобы ничего не доигрывать - тогда и попадут в ЛЕ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:16
Ага, шансы есть...
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