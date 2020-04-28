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Тренер «Шинника»: «Кубок России доиграть нужно, осталось всего 4 матча»

сегодня, 00:01

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов высказался насчет возможного досрочного завершения сезона в первенстве ФНЛ, а также порассуждал о перспективах Кубка России.

Читал высказывание генерального секретаря РФС Александра Алаева. Он владеет большими данными, чем мы. Не думаю, что это было голословное заявление. Наверняка оно обосновано многими факторами. Сейчас для многих клубов возникла напряжённая ситуация. Конечно, тренер, как и футболист, всегда хочет играть. Я за то, чтобы продолжать сезон. Но! У наших руководителей больше понимания в финансовых вопросах, так и должно быть. Решение они будут принимать исходя из экономической составляющей.

В Кубке России у нас серьёзный соперник — «Урал», клуб Премьер-лиги. Клуб, к которому я никогда не буду равнодушен, поскольку там работал. Тем не менее мы очень хотим сыграть этот матч и выиграть его! Не знаю, как будет развиваться ситуация, но считаю, что Кубок России доиграть нужно. В текущем розыгрыше осталось провести всего четыре матча. Если Премьер-лига возобновит сезон, то даты кубковых встреч согласовать реально, вместив их в календарь.

Мы будем подчиняться тем решениям, что спустят сверху: когда закончится карантин, когда начнутся совместные тренировки. Но проигнорировать Кубок, полагаю, неправильно. Его нужно доиграть. Возможно, даже в рамках следующего сезона. Не знаю когда, но его обязательно надо доиграть.

Ранее этой же темы коснулся экс-полузащитник сборной России Роман Широков

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Все комментарии
Karabal
Karabal
сегодня в 01:47
Нужно доиграть и спартак обломить в финале. Правда опять выигравшую команду расформируют.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 01:44
Доиграть нужно всё и только после думать о новых турнирах.
112910415
112910415
сегодня в 01:27
шансов всё меньше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:15
Можно и доиграть, народным на радость.
Для них последний призрачный шанс пролезть в европу...
DanjaG
DanjaG
сегодня в 00:50
    Не спартак
    Не спартак
    сегодня в 00:11
    Матчи кубка нужно аннулировать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:08
    На Федуна оаботает...
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 00:02
    Дело говорит.
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