Тренер «Шинника»: «Кубок России доиграть нужно, осталось всего 4 матча»

Главный тренер «Шинника» высказался насчет возможного досрочного завершения сезона в первенстве ФНЛ , а также порассуждал о перспективах Кубка России.

Читал высказывание генерального секретаря РФС Александра Алаева. Он владеет большими данными, чем мы. Не думаю, что это было голословное заявление. Наверняка оно обосновано многими факторами. Сейчас для многих клубов возникла напряжённая ситуация. Конечно, тренер, как и футболист, всегда хочет играть. Я за то, чтобы продолжать сезон. Но! У наших руководителей больше понимания в финансовых вопросах, так и должно быть. Решение они будут принимать исходя из экономической составляющей.

В Кубке России у нас серьёзный соперник — «Урал», клуб Премьер-лиги. Клуб, к которому я никогда не буду равнодушен, поскольку там работал. Тем не менее мы очень хотим сыграть этот матч и выиграть его! Не знаю, как будет развиваться ситуация, но считаю, что Кубок России доиграть нужно. В текущем розыгрыше осталось провести всего четыре матча. Если Премьер-лига возобновит сезон, то даты кубковых встреч согласовать реально, вместив их в календарь.

Мы будем подчиняться тем решениям, что спустят сверху: когда закончится карантин, когда начнутся совместные тренировки. Но проигнорировать Кубок, полагаю, неправильно. Его нужно доиграть. Возможно, даже в рамках следующего сезона. Не знаю когда, но его обязательно надо доиграть.