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Черышев приступит к тренировкам в составе «Валенсии» в начале мая

вчера, 16:06

Российский тренер Дмитрий Черышев заявил, что Денис Черышев может приступить к тренировкам в общей группе «Валенсии» в случае снятия карантина в первых числах мая.

С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде. Я слышал, что мадридский «Реал» уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что «Валенсия» и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции.

Все футболисты тренируются в домашних условиях: занимаются на беговой дорожке, велотренажере по два раза в день. Денис тренируется в хорошем режиме, старается поддерживать скорость на беговой дорожке и велосипеде, подолгу находится на тренажерах и делает небольшие ускорения на территории, насколько позволяют ее размеры. Кроме велотренажеров клуб предоставил, во всяком случае первой команде точно, небольшие гири, полусферу — это хорошая вещь, которая помогает укреплять мышцы, суставы. Это очень хороший аппарат, который помогает стабилизации ножных суставов для футболистов.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:50
Пора, пора возвращаться к жизни.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:43
Ждём в Испании вторую волну.
13ROS13
13ROS13
вчера в 16:38
Здоровья и удачи!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:10
удачи!! не ломайся!!
Comdiv
Comdiv
вчера в 16:07
Пусть у него все сбудется.
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