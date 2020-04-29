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Коутиньо не хочет переходить в «Эвертон» из-за прошлого в «Ливерпуле»

сегодня, 08:22

«Барселона» продолжает попытки продажи Филиппе Коутиньо.

На 27-летнего вингера сборной Бразилии претендуют «Эвертон» и «Челси», однако сам Коутиньо не горит желанием переходить к «ирискам». Как сообщает Джанлука Ди Марцио, причиной этого является прошлое игрока на «Энфилде» и его период выступления за «Ливерпуль», который является принципиальным соперником «Эвертона».

Я знаю, что Филиппе Коутиньо - один из игроков, которых «Барселона» хотела бы продать, потому что клуб сталкивается с некоторыми экономическими трудностями. Им приходится продавать игроков.

Это зависит от предложений, которые они получат. «Челси» был заинтересован в Коутиньо два или три месяца назад, но я не знаю, хотят ли они купить Филиппе сейчас.

Я знаю, что Карло Анчелотти хочет улучшить «Эвертон» и иметь сильную команду в будущем. Коутиньо может быть одной из его целей, но я не уверен, что он хотел бы уехать из «Барселоны» в «Эвертон» сейчас, учитывая факт его игры за «Ливерпуль». Он также, вероятно, хотел бы перейти в команду, играющую в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:15
просто от кормушки уходить не хочет))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:56
В Эвертоне титулов не завоюешь.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:30
Челси лучший вариант.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:23
А ведь он прав)))
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