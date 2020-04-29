Месси не хочет, чтобы «Барса» продавала Коутиньо

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы руководство клуба продавало полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. Месси и некоторые другие игроки «Барсы» выступают за уход вингера Усмана Дембеле, но при этом хотят, чтобы Коутиньо остался игроком каталонского клуба, пишет источник со ссылкой на Athletic.
По слухам, «Барселона» активно пытается продать Коутиньо. СМИ сообщают, что на игрока претендуют английские клубы. В частности, была опубликована информация, согласно которой хавбек может перейти в «Арсенал» или «Челси».
А игроки вокруг него - шестерки.
А игроки вокруг него - шестерки.