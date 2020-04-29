Месси не хочет, чтобы «Барса» продавала Коутиньо

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сегодня, 09:05

Капитан «Барселоны» не хочет, чтобы руководство клуба продавало полузащитника , выступающего за «Баварию» на правах аренды. Месси и некоторые другие игроки «Барсы» выступают за уход вингера Усмана Дембеле, но при этом хотят, чтобы Коутиньо остался игроком каталонского клуба, пишет источник со ссылкой на Athletic.