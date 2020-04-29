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Месси не хочет, чтобы «Барса» продавала Коутиньо

сегодня, 09:05

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы руководство клуба продавало полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. Месси и некоторые другие игроки «Барсы» выступают за уход вингера Усмана Дембеле, но при этом хотят, чтобы Коутиньо остался игроком каталонского клуба, пишет источник со ссылкой на Athletic.

По слухам, «Барселона» активно пытается продать Коутиньо. СМИ сообщают, что на игрока претендуют английские клубы. В частности, была опубликована информация, согласно которой хавбек может перейти в «Арсенал» или «Челси».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:14
у них там что всё на общем собрании решают))) с ума посходили))))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:08
"Барселона" горит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:06
Месси просто маньяк.
А игроки вокруг него - шестерки.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:03
Месси заведет "Барселону" в тупик.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:53
Согласен с Месси, мудрое решение.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:18
Так и надо писать - руководство и тренер Барсы не хотят продавать Коутиньо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:06
Месси рулит в Барсе...
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