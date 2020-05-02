Игрок «Монпелье» покинул отделение реанимации и идёт на поправку

Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбиа покинул реанимационное отделение.
Напомним, 23-летний футболист был госпитализирован с симптомами коронавируса. После резкого ухудшения здоровья врачи ввели игрока в искусственную кому. Неделю назад Самбиа начал дышать самостоятельно, а теперь покинул отделение интенсивной терапии.
«Мы все очень рады, что тебе стало лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле», — написала пресс-служба «Монпелье» в твиттере.
Tous tellement heureux que tu ailles mieux 🙏 On espère te revoir très vite sur les terrains 👊 #UnPailladinNeLâcheRien pic.twitter.com/WLLi37UnC9— MHSC (@MontpellierHSC) 1 мая 2020 г.