Игрок «Монпелье» покинул отделение реанимации и идёт на поправку

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сегодня, 02:31

Полузащитник «Монпелье» покинул реанимационное отделение.

Напомним, 23-летний футболист был госпитализирован с симптомами коронавируса. После резкого ухудшения здоровья врачи ввели игрока в искусственную кому. Неделю назад Самбиа начал дышать самостоятельно, а теперь покинул отделение интенсивной терапии.

«Мы все очень рады, что тебе стало лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле», — написала пресс-служба «Монпелье» в твиттере.