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Игрок «Монпелье» покинул отделение реанимации и идёт на поправку

сегодня, 02:31

Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбиа покинул реанимационное отделение.

Напомним, 23-летний футболист был госпитализирован с симптомами коронавируса. После резкого ухудшения здоровья врачи ввели игрока в искусственную кому. Неделю назад Самбиа начал дышать самостоятельно, а теперь покинул отделение интенсивной терапии.

«Мы все очень рады, что тебе стало лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле», — написала пресс-служба «Монпелье» в твиттере.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:02
Здоровья негритенку!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:34
Здоровья парню.
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