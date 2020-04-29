Состояние попавшего в реанимацию игрока «Монпелье» значительно улучшилось

Состояние попавшего в реанимацию с симптомами коронавируса полузащитника «Монпелье» значительно улучшилось. Об этом сообщил президент клуба Лоран Николлен.

Его состояние улучшается с каждым днём. Желаю ему как можно быстрее восстановиться, а главное, как следует отдохнуть.

Мы молимся о нём, все игроки поддерживают его. Это был удар для всей команды. Когда это случилось, все задумались о целесообразности возобновления сезона. Но премьер-министр развеял все наши сомнения и страхи [заявив о невозможности возобновления Лиги 1].