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Состояние попавшего в реанимацию игрока «Монпелье» значительно улучшилось

сегодня, 07:19

Состояние попавшего в реанимацию с симптомами коронавируса полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбиа значительно улучшилось. Об этом сообщил президент клуба Лоран Николлен.

Его состояние улучшается с каждым днём. Желаю ему как можно быстрее восстановиться, а главное, как следует отдохнуть.

Мы молимся о нём, все игроки поддерживают его. Это был удар для всей команды. Когда это случилось, все задумались о целесообразности возобновления сезона. Но премьер-министр развеял все наши сомнения и страхи [заявив о невозможности возобновления Лиги 1].

Напомним, вчера было официально объявлено о досрочном завершении чемпионата Франции.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 08:44
Здоровья!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:03
Здоровья парню.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:57
поправляйся!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:50
Нагнали страху. Как же теперь ЕК ??? Кто займет места не доигравших чемпионаты стран???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:22, ред.
Скорейшего аыздоравливания ему!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:22
Здоровья и скорейшего выздоровления
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