Состояние попавшего в реанимацию игрока «Монпелье» значительно улучшилось

Состояние попавшего в реанимацию с симптомами коронавируса полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбиа значительно улучшилось. Об этом сообщил президент клуба Лоран Николлен.
Его состояние улучшается с каждым днём. Желаю ему как можно быстрее восстановиться, а главное, как следует отдохнуть.
Мы молимся о нём, все игроки поддерживают его. Это был удар для всей команды. Когда это случилось, все задумались о целесообразности возобновления сезона. Но премьер-министр развеял все наши сомнения и страхи [заявив о невозможности возобновления Лиги 1].
Напомним, вчера было официально объявлено о досрочном завершении чемпионата Франции.