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Гетце может перейти в «Ниццу»

сегодня, 11:27

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру во Франции, пишет Bild.

Сообщается, что «Ницца» проявляет интерес к 27-летнему хавбеку. Ранее слухи связывали игрока с целым рядом французских клубов, но оказалось, что только «орлята» серьезно настроены на подписание Гетце.

Недавно футболист заявил, что намерен сменить клуб.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:27
2014 год финал ЧМ Германия-Аргентина 23 летний Шюррле делает пас на 21 летнего Гётце и гол! Германия чемпион.
2020 год 29 летний Шюррле и 27 летний Гётце два сбитых лётчика......, которые особо то и не нужны никому.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:58
как то не верится))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:32
Откуда у Ниццы деньги на его непомерную зарплату.
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