Гетце может перейти в «Ниццу»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру во Франции, пишет Bild.
Сообщается, что «Ницца» проявляет интерес к 27-летнему хавбеку. Ранее слухи связывали игрока с целым рядом французских клубов, но оказалось, что только «орлята» серьезно настроены на подписание Гетце.
Недавно футболист заявил, что намерен сменить клуб.
2020 год 29 летний Шюррле и 27 летний Гётце два сбитых лётчика......, которые особо то и не нужны никому.
2020 год 29 летний Шюррле и 27 летний Гётце два сбитых лётчика......, которые особо то и не нужны никому.