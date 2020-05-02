Гетце может перейти в «Ниццу»

1588408061

сегодня, 11:27

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может продолжить карьеру во Франции, пишет Bild.

Сообщается, что «Ницца» проявляет интерес к 27-летнему хавбеку. Ранее слухи связывали игрока с целым рядом французских клубов, но оказалось, что только «орлята» серьезно настроены на подписание Гетце.

Недавно футболист заявил, что намерен сменить клуб.