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ПСЖ может продать Неймара и Мбаппе

сегодня, 10:30

Руководство ПСЖ может продать форвардов команды Килиана Мбаппе и Неймара, пишет La Cuatro.

На этот шаг парижане могут пойти из-за финансовых проблем. Клуб хочет компенсировать потери, которые возникли в связи с досрочным завершением чемпионата Франции. ПСЖ понесет убытки в размере 200 млн евро, поскольку не сможет заработать в этом сезоне на телеправах и билетах. Сообщается, что в клубе рассматривают возможность продажи нападающих, чтобы пережить этот кризис.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:10
для катарцев это копейки
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 12:05
У всех топ-клубов кризис и проблемы с финансами.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 12:00
Неймара сольют обратно в Барсу,а Мбапе игрок на будущее,продавать его нет смысла
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:54
Было бы интересно!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:47
Очередная утка!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 11:45
В барселону их, там место петухам. Аха-ха)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:40
Мбаппе они точно не отпустят, а вот неймара могут
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 11:20
Это смешно, псж не считает прибыль, им просто нужна лч и все.
safari-05
safari-05
сегодня в 11:13
Ну, если у них проблемы, тогда у середняков какие, даже представить трудно
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 10:44
Мбаппе скорей всего скоро будет за Реал играть) время покажет ))
particular
particular ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 10:40
Факт... Нынче, многие в режиме оптимизации и компенсирования...
Парижане, наверняка, ценник заломят - мама-не-горюй..:))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:37
А что вы тогда му-му гребёте Реалу? То Мбапе не продаётся,то до конца контракта,то кризис у них?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:32
Кому? У всех проблемы..
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