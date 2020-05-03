ПСЖ может продать Неймара и Мбаппе

Руководство ПСЖ может продать форвардов команды Килиана Мбаппе и Неймара, пишет La Cuatro.
На этот шаг парижане могут пойти из-за финансовых проблем. Клуб хочет компенсировать потери, которые возникли в связи с досрочным завершением чемпионата Франции. ПСЖ понесет убытки в размере 200 млн евро, поскольку не сможет заработать в этом сезоне на телеправах и билетах. Сообщается, что в клубе рассматривают возможность продажи нападающих, чтобы пережить этот кризис.
Парижане, наверняка, ценник заломят - мама-не-горюй..:))
Парижане, наверняка, ценник заломят - мама-не-горюй..:))