Неймар готов сократить зарплату на 50% ради перехода в «Барселону»

Звезда ПСЖ Неймар готов пойти на значительное снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».
Как сообщается, Неймар откажется от продления контракта с ПСЖ на улучшенных условиях, где он может заработать 38 млн евро за сезон, чтобы ускорить свой переход в каталонский клуб. Из-за этого парижане могут снизить трансферную цену на бразильца. К тому же, как стало известно ранее, ПСЖ испытывает финансовые трудности и это может стать еще одним фактором, который может спровоцировать продажу Неймара.
Звездный бразилец готов пойти на отчаянный шаг и сократить свою зарплату на 50%, чтобы вернуться в «Барселону» и снова играть на «Камп Ноу».
Вот когда уже забываешь про этого долбанутого и его желание оттуда свалить, он вновь приходит и напоминает всем, что он тут существует. Даже Кокорина быстрее забыли.
Вот когда уже забываешь про этого долбанутого и его желание оттуда свалить, он вновь приходит и напоминает всем, что он тут существует. Даже Кокорина быстрее забыли.
Крайние переходы - это взрыв мозга, но никакого прогресса и удовлетворения...
Крайние переходы - это взрыв мозга, но никакого прогресса и удовлетворения...