Неймар готов сократить зарплату на 50% ради перехода в «Барселону»

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сегодня, 08:31

Звезда ПСЖ Неймар готов пойти на значительное снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Как сообщается, Неймар откажется от продления контракта с ПСЖ на улучшенных условиях, где он может заработать 38 млн евро за сезон, чтобы ускорить свой переход в каталонский клуб. Из-за этого парижане могут снизить трансферную цену на бразильца. К тому же, как стало известно ранее, ПСЖ испытывает финансовые трудности и это может стать еще одним фактором, который может спровоцировать продажу Неймара.

Звездный бразилец готов пойти на отчаянный шаг и сократить свою зарплату на 50%, чтобы вернуться в «Барселону» и снова играть на «Камп Ноу».