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Неймар готов сократить зарплату на 50% ради перехода в «Барселону»

сегодня, 08:31

Звезда ПСЖ Неймар готов пойти на значительное снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Как сообщается, Неймар откажется от продления контракта с ПСЖ на улучшенных условиях, где он может заработать 38 млн евро за сезон, чтобы ускорить свой переход в каталонский клуб. Из-за этого парижане могут снизить трансферную цену на бразильца. К тому же, как стало известно ранее, ПСЖ испытывает финансовые трудности и это может стать еще одним фактором, который может спровоцировать продажу Неймара.

Звездный бразилец готов пойти на отчаянный шаг и сократить свою зарплату на 50%, чтобы вернуться в «Барселону» и снова играть на «Камп Ноу».

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 09:43
Заканчивайте!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:21
Не хотелось бы его в команду
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 09:12
Мне кажется, Неймер себе там чёртовы напоминания в календаре ставит. Типа, так, сегодня уже неделя, как я не ныл про то, как я сильно хочу в Барселону, непорядок, надо поныть.

Вот когда уже забываешь про этого долбанутого и его желание оттуда свалить, он вновь приходит и напоминает всем, что он тут существует. Даже Кокорина быстрее забыли.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:59
Видать на днюху шейхи скважину подарили.Можно и с зарплатой теперь не париться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:55
Эти 50% в конверте получать будет))
particular
particular
сегодня в 08:43, ред.
Неймар на поле, если не кривляется и не валяется, - то хорОш! Но отчаянные и безрассудные шаги последних лет создали за ним дурную славу... Жаль...
Крайние переходы - это взрыв мозга, но никакого прогресса и удовлетворения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:42
О как! Наелся деньгами до отрыжки ;)
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