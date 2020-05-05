Алтидор: «Нам показали НЛО, но людям все равно из-за коронавируса»

Нападающий «Торонто» Жози Алтидор рассказал о видеозаписях Пентагона, на которых показаны неопознанные летающие объекты.
Это безумие. Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил.
Это доказывает, насколько сумасшедшее сейчас время. Нам говорят, что видели НЛО, но из-за коронавируса людям плевать на это.
Я не знаю, что думать. Но опубликованные видео, кажется, подтверждают, что там что-то есть. Все видно очень хорошо.
Пентагон рассекретил видеозаписи, которые были сделаны во время полетов ВМС США в 2004 и 2015 годах. На видео показаны неизвестные летающие объекты.
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