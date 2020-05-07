«Барселона» еще не получала предложений по трансферу Видаля

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вчера, 23:19

«Барселона» еще не получала предложений насчет трансфера полузащитника , сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

Контракт игрока с каталонцами рассчитан до конца следующего сезона. При этом, по слухам, Видаль может покинуть «Барсу» в ближайшее трансферное окно. Согласно данным СМИ , на хавбека претендуют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Видалю поступило предложение от одного из китайских клубов, однако игрок отклонил его, поскольку хочет продолжить карьеру в Европе.