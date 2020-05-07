«Ювентус» предлагает МЮ обменять Рэмзи на Погба

«Ювентус» намерен предложить «Манчестер Юнайтед» прямой обмен футболистами.
Туринский клуб предлагает «красным дьяволам» обменять своего полузащитника Аарона Рэмзи на Поля Погба.
Как сообщается, французский хавбек «Манчестер Юнайтед» намерен покинуть «Олд Траффорд» этим летом, и «Ювентус» является главным кандидатом на подписание Погба. Однако из-за тяжелой финансовой ситуации туринский клуб хочет предложить МЮ обмен, вместо того чтобы платить за трансфер чемпиона мира.
Помимо Рэмзи, «Ювентус» может предложить «Манчестер Юнайтед» таких игроков, как Дуглас Коста, Алекс Сандро и Федерико Бернардески. Однако в итальянском клубе опасаются того, что эти футболисты не соответствуют стилю игру наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера.