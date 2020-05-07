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«Ювентус» предлагает МЮ обменять Рэмзи на Погба

вчера, 23:04

«Ювентус» намерен предложить «Манчестер Юнайтед» прямой обмен футболистами.

Туринский клуб предлагает «красным дьяволам» обменять своего полузащитника Аарона Рэмзи на Поля Погба.

Как сообщается, французский хавбек «Манчестер Юнайтед» намерен покинуть «Олд Траффорд» этим летом, и «Ювентус» является главным кандидатом на подписание Погба. Однако из-за тяжелой финансовой ситуации туринский клуб хочет предложить МЮ обмен, вместо того чтобы платить за трансфер чемпиона мира.

Помимо Рэмзи, «Ювентус» может предложить «Манчестер Юнайтед» таких игроков, как Дуглас Коста, Алекс Сандро и Федерико Бернардески. Однако в итальянском клубе опасаются того, что эти футболисты не соответствуют стилю игру наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 00:03
нормальный обмен
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:02, ред.
Правильно опасаются, за Рэмзи вместо Погба, Санчеса можно предложить,Лингарда и Джонса))
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
вчера в 23:44
Алекс Сандро с доплатой вместо Люка шоу
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:13
Лучше обменяйте на петуха, они сразу согласятся. ....и в придачу Игуаина..
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:11
Так себе обмен.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:07
опять пустой трёп)))
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