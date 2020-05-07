«Ювентус» предлагает МЮ обменять Рэмзи на Погба

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вчера, 23:04

«Ювентус» намерен предложить «Манчестер Юнайтед» прямой обмен футболистами.

Туринский клуб предлагает «красным дьяволам» обменять своего полузащитника на .

Как сообщается, французский хавбек «Манчестер Юнайтед» намерен покинуть «Олд Траффорд» этим летом, и «Ювентус» является главным кандидатом на подписание Погба. Однако из-за тяжелой финансовой ситуации туринский клуб хочет предложить МЮ обмен, вместо того чтобы платить за трансфер чемпиона мира.

Помимо Рэмзи, «Ювентус» может предложить «Манчестер Юнайтед» таких игроков, как , и . Однако в итальянском клубе опасаются того, что эти футболисты не соответствуют стилю игру наставника «красных дьяволов» .