Йович готовится к переходу в АПЛ

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.
В услугах 22-летнего форварда заинтересован лондонский «Арсенал». Как сообщается, серб знает об интересе «канониров» к своей персоне.
Именно поэтому Йович обратился за советом к своему товарищу по сборной Александару Митровичу из «Фулхэма», который уже не первый сезон выступает в Англии. Предположительно, Йовичу было интересно узнать у своего друга о жизни в Англии, Лондоне («Фулхэм», как и «Арсенал», является лондонским клубом) и Английской Премьер-Лиге.