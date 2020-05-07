Йович готовится к переходу в АПЛ

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вчера, 23:57

Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в Англии.

В услугах 22-летнего форварда заинтересован лондонский «Арсенал». Как сообщается, серб знает об интересе «канониров» к своей персоне.

Именно поэтому Йович обратился за советом к своему товарищу по сборной из «Фулхэма», который уже не первый сезон выступает в Англии. Предположительно, Йовичу было интересно узнать у своего друга о жизни в Англии, Лондоне («Фулхэм», как и «Арсенал», является лондонским клубом) и Английской Премьер-Лиге.