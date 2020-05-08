Венгер: «Я очень волнуюсь об „Арсенале“, смотрю матчи»

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сегодня, 19:54

Бывший наставник «Арсенала» в разговоре с talkSPORT высказался о «канонирах». По словам Венгера, он надеется, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета сможет вернуть ранее присутствовавшую в клубе культуру игры.

Я очень волнуюсь об «Арсенале», я смотрю матчи. Верю, что есть определенная культура игры в футбол, которой должен следовать «Арсенал», и я хочу, чтобы ее уважали. Надеюсь, что Микель сможет ее вернуть.

Отметим, что недавно Венгер также сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.