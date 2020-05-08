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Родри: «Во время карантина делаю домашнее задание для университета»

сегодня, 16:53

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что во время карантина продолжает учебу для получения диплома по бизнес-администрированию и менеджменту:

Мы все стараемся использовать время наилучшим образом. Я делал домашнее задание, которое задали в университете. Через несколько дней у меня будут экзамены. Еще я тренировался, чтобы держать себя в форме.

Я уверен, что диплом понадобится мне в будущем. Никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Хотел бы остаться в мире спорта, когда закончу игровую карьеру.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ хотят возобновить тренировки с 18 мая в малых группах.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:03
Кто-то солдатиков собирает, кто-то учится, развивается. Вот он менталитет в действии).
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:58
Учиться никогда не поздно
VAN ARM
VAN ARM ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:55
админам лень ответить))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:54
Учиться - это правильно.
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