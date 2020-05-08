Родри: «Во время карантина делаю домашнее задание для университета»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что во время карантина продолжает учебу для получения диплома по бизнес-администрированию и менеджменту:

Мы все стараемся использовать время наилучшим образом. Я делал домашнее задание, которое задали в университете. Через несколько дней у меня будут экзамены. Еще я тренировался, чтобы держать себя в форме.

Я уверен, что диплом понадобится мне в будущем. Никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Хотел бы остаться в мире спорта, когда закончу игровую карьеру.