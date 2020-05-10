Жена Жиркова: «Муж скоро закончит карьеру, и свяжет жизнь с историей»

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» , рассказала о будущем своего мужа и поздравила всех с Днем Победы.

В коллекции моего мужа есть машина «Газ», ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия.

Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах.

Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится. Еще раз поздравляю всех с Днем Победы!