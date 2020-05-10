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Жена Жиркова: «Муж скоро закончит карьеру, и свяжет жизнь с историей»

сегодня, 08:11

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала о будущем своего мужа и поздравила всех с Днем Победы.

В коллекции моего мужа есть машина «Газ», ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. 

Юра давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах.

Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится. Еще раз поздравляю всех с Днем Победы!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#архив В коллекции моего мужа есть машина Газ, ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. @yuryzhirkov давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще мне кажется он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь и мечта с музеем у него осуществится! Ещё раз поздравляю всех с Днём Победы ! 🙏 #победа75

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

Ранее Жирков принял участие в проекте ко Дню Победы.

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Все комментарии
порт
порт
сегодня в 08:21
Ух ты, она ещё и говорить может.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:13
А пока ждём Юру на поле.
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