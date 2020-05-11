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Пойет: «Зиеш станет отличным игроком для АПЛ»

сегодня, 15:05

Бывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет выразил уверенность в том, что Хакима Зиеша ждет успех в лондонском клубе.

Все зависит от того, откуда ты и какой у тебя характер. Но если Зиеш быстро адаптируется к тому, как играть в Премьер-лиге, он, несомненно, станет отличным игроком для этой лиги.

Он одарен технически, умеет забивать голы и может заставить своих товарищей по команде играть лучше.

Ранее бывший хавбек «Челси» Йеспер Гронкьяер заявил, что Зиеша ждет большое будущее на «Стэмфорд Бридж».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:20
Пойет, вообще-то, не только бывший игрок челси, но и настоящий тренер...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:20
Не всегда получается в другом чемпионате отлично выделяться.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:09
Парень в Аяксе блистал
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