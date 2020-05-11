Пойет: «Зиеш станет отличным игроком для АПЛ»

Бывший полузащитник «Челси» выразил уверенность в том, что ждет успех в лондонском клубе.

Все зависит от того, откуда ты и какой у тебя характер. Но если Зиеш быстро адаптируется к тому, как играть в Премьер-лиге, он, несомненно, станет отличным игроком для этой лиги.

Он одарен технически, умеет забивать голы и может заставить своих товарищей по команде играть лучше.