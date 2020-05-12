УЕФА: «У нас пока нет вариантов по формату квалификации еврокубков»

Пресс-служба УЕФА отреагировала на слухи о том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне могут быть сокращены или отменены.
УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле. УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе.