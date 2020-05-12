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УЕФА: «У нас пока нет вариантов по формату квалификации еврокубков»

сегодня, 00:05

Пресс-служба УЕФА отреагировала на слухи о том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне могут быть сокращены или отменены. 

УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле. УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе. 

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Что будет дальше мало кто знает!!!!
BZ2315
BZ2315
сегодня в 00:07
На это нужно время.
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