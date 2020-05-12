УЕФА: «У нас пока нет вариантов по формату квалификации еврокубков»

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сегодня, 00:05

Пресс-служба УЕФА отреагировала на слухи о том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне могут быть сокращены или отменены.

УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле. УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано.