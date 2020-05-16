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«Челси» собирается вернуть Бога

сегодня, 11:23

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может вернуться в «Челси».

Как сообщается, Бога произвел впечатление на руководство лондонского клуба, которое два года назад отпустило игрока в Италию, и теперь боссы «синих» готовы вернуть игрока в Лондон. «Челси» имеет опцию обратного выкупа 23-летнего вингера за 15 млн евро и собирается воспользоваться ей, чтобы усилить фланги полузащиты на фоне ухода Виллиана и Педро.

Однако «синим» придется выиграть борьбу за подписание Бога у «Наполи», который также заинтересован в трансфере игрока.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 11:47
без бога не будет побед
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:43
а нужен ли он там))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:25
Бога может и вернёте а господа нет
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:24
если собирается, пусть возвращает)
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