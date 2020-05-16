«Челси» собирается вернуть Бога

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сегодня, 11:23

Полузащитник «Сассуоло» может вернуться в «Челси».

Как сообщается, Бога произвел впечатление на руководство лондонского клуба, которое два года назад отпустило игрока в Италию, и теперь боссы «синих» готовы вернуть игрока в Лондон. «Челси» имеет опцию обратного выкупа 23-летнего вингера за 15 млн евро и собирается воспользоваться ей, чтобы усилить фланги полузащиты на фоне ухода Виллиана и Педро.

Однако «синим» придется выиграть борьбу за подписание Бога у «Наполи», который также заинтересован в трансфере игрока.