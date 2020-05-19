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Причина задержания Хадсона-Одои – подозрение в изнасиловании

сегодня, 06:43

Стала известна причина, по которой футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией. Согласно заявлению полиции, 19-летнего игрока подозревают в изнасиловании девушки, с которой он встречался 17 мая в своей квартире в Лондоне.

Полиция и лондонская служба скорой помощи приехали на вызов, получив сообщение о плохом самочувствии девушки.

В присутствии медиков девушка сообщила, что её изнасиловали. Она была доставлена в больницу. Мужчина был арестован на месте происшествия как подозреваемый в изнасиловании. Он был освобождён под залог. В середине июня будет назначена дата слушания. Расследование продолжается.

Отмечается, что в «Челси» отказались давать комментарий по данному инциденту.

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beloff
beloff ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:47
питерский совсем того. Разводняк полюбому тут
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:33
Ну хоть не его изнасиловали,как петушка из Парижа)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ realdogge the gunner (раскрыть)
сегодня в 10:44
Во первых, откуда инфа, что девушка однодневка?
А во-вторых, если челс богатенький, то можно силком брать всё, что хочется?
Вот упрятать его в тюрягу, да зону типа нашей организовать, шобы прочистили входные и выходные каналы...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:43
Походу, негр попал!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:36
Не удивлюсь , если это подстава!
realdogge the gunner
realdogge the gunner
сегодня в 09:50
Интересно, когда девушки-однодневки встречаются с богатыми людьми, они надеются на какие-то ухаживания, подарочно-конфетный период или что?
ОПС
ОПС
сегодня в 09:12
Откупится. Развели бедолагу.
Faustello
Faustello ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:08
Учись студент)))
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:27
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:21
    А если девушка белая, хорошо бы обвинить этого зулуса в расизме. Ибонех...
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 08:18
    Какой бред. Кто только на такое ведется. В наше время за символическую плату можно снять шикарных цыпочек)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:37
    Либо Одои 56, либо девица решила подзаработать, пойди потом, докажи что он её не насиловал если между ними был интим. Мужики в таких случаях бесправны.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 07:33
    Негры совсем обнаглели.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 07:31
    это стало модно и хорошим заработком для девочек)))
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 07:23
    Харассмент нонче дело выгодное...)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:06
    поскольку социальное дистанцирование при изнасиловании , как правило, нарушается,
    наказание будет суровым
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:04
    Ох уж эти негритята!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:01
    Кто-то срубит денег по лёгкому.
    Bordend
    Bordend
    сегодня в 06:55
    Зулус решил порезвиться.
    Swinsi
    Swinsi
    сегодня в 06:50
    Это серьезно.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 06:45
    Ещё один попался.
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