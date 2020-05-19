Причина задержания Хадсона-Одои – подозрение в изнасиловании

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сегодня, 06:43

Стала известна причина, по которой футболист «Челси» был задержан полицией. Согласно заявлению полиции, 19-летнего игрока подозревают в изнасиловании девушки, с которой он встречался 17 мая в своей квартире в Лондоне.

Полиция и лондонская служба скорой помощи приехали на вызов, получив сообщение о плохом самочувствии девушки.

В присутствии медиков девушка сообщила, что её изнасиловали. Она была доставлена в больницу. Мужчина был арестован на месте происшествия как подозреваемый в изнасиловании. Он был освобождён под залог. В середине июня будет назначена дата слушания. Расследование продолжается.

Отмечается, что в «Челси» отказались давать комментарий по данному инциденту.