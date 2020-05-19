Причина задержания Хадсона-Одои – подозрение в изнасиловании

Стала известна причина, по которой футболист «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией. Согласно заявлению полиции, 19-летнего игрока подозревают в изнасиловании девушки, с которой он встречался 17 мая в своей квартире в Лондоне.
Полиция и лондонская служба скорой помощи приехали на вызов, получив сообщение о плохом самочувствии девушки.
В присутствии медиков девушка сообщила, что её изнасиловали. Она была доставлена в больницу. Мужчина был арестован на месте происшествия как подозреваемый в изнасиловании. Он был освобождён под залог. В середине июня будет назначена дата слушания. Расследование продолжается.
Отмечается, что в «Челси» отказались давать комментарий по данному инциденту.
А во-вторых, если челс богатенький, то можно силком брать всё, что хочется?
Вот упрятать его в тюрягу, да зону типа нашей организовать, шобы прочистили входные и выходные каналы...
А во-вторых, если челс богатенький, то можно силком брать всё, что хочется?
Вот упрятать его в тюрягу, да зону типа нашей организовать, шобы прочистили входные и выходные каналы...
наказание будет суровым
наказание будет суровым