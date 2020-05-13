Футболистку «Зенита» обокрали почти на 2 млн рублей

1589354241

13 мая 2020, 10:17

Сообщается, что в Санкт-Петербурге обокрали квартиру, в которой проживает футболистка «Зенита» Людмила Шадрина.

Из квартиры спортсменки пропали дорогие часы, аксессуары и золотые украшения. Владелец квартиры, который сдает апартаменты, обратился в полицию 12 мая. Он сообщил, что в период с 18 марта по 12 мая кто-то отжал кухонный стеклопакет в квартире на 17 этаже и проник внутрь.

Злоумышленник украл часы Hublot за миллион рублей, Casio G-Shock за 75 тысяч рублей, DKNY за 15 тысяч, Tissot за 20 тысяч, аксессуары за 200, 120 и 164 тысячи рублей. Еще исчезли золотые украшения спортсменки. Общий материальный ущерб превысил 1 680 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.