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Футболистку «Зенита» обокрали почти на 2 млн рублей

13 мая 2020, 10:17

Сообщается, что в Санкт-Петербурге обокрали квартиру, в которой проживает футболистка «Зенита» Людмила Шадрина.

Из квартиры спортсменки пропали дорогие часы, аксессуары и золотые украшения. Владелец квартиры, который сдает апартаменты, обратился в полицию 12 мая. Он сообщил, что в период с 18 марта по 12 мая кто-то отжал кухонный стеклопакет в квартире на 17 этаже и проник внутрь.

Злоумышленник украл часы Hublot за миллион рублей, Casio G-Shock за 75 тысяч рублей, DKNY за 15 тысяч, Tissot за 20 тысяч, аксессуары за 200, 120 и 164 тысячи рублей. Еще исчезли золотые украшения спортсменки. Общий материальный ущерб превысил 1 680 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Faustello
Faustello
13 мая в 13:24
Стеклопакет на 17 этаже отжать???
Не, точно не Дзюба.
makkie
makkie
13 мая в 12:43
Привет Дзюбе)

А вообще, даже футболистки живут на широкую ногу, раз у них часы по 1 млн рублей.
tuman960
tuman960 ответ oFANATo (раскрыть)
13 мая в 12:22
у автора книге было ещё продолжение "Воровская Москва"!!!!
mihaluch
mihaluch
13 мая в 10:37
Укрепляй квартиру основательно.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 10:36
наверное обидно)
drug01
drug01
13 мая в 10:35
В такое время надо смотреть лучше
realdogge the gunner
realdogge the gunner
13 мая в 10:34
не жаль
oFANATo
oFANATo
13 мая в 10:33
Не зря в 2000-ом году показывали сериал "Бандитский Петербург"
старина
старина
13 мая в 10:32
У Дзюбы рецидив
cv26uejva92p
cv26uejva92p
13 мая в 10:19
Поночуй-ка на теплотрассе-то!
zsb1961
zsb1961
13 мая в 10:19
Не новость!
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