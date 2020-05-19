Гершкович призвал клубы РПЛ быстрее провести тесты на коронавирус

Член исполкома РФС , бывший тренер сборной России, руководитель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что игроки РПЛ должны максимально оперативно пройти тестирование на коронавирус, чтобы футбольные власти получили ясную эпидемиологическую картину.

Чем быстрее футболисты сдадут тесты на коронавирус, тем быстрее мы получим ясную картину. Все анализы нужно сдать как можно скорее, потому что эта болезнь, выявленная на ранней стадии, переносится гораздо легче и лечится быстрее. Хорошо, что о таких случаях мы узнаем после решения о возобновлении РПЛ . Игроки продолжали бы болеть дома, а так они находятся под постоянным присмотром медиков, проходят лечение, регулярно сдают тесты, потихоньку начинают набирать форму и психологически готовиться к старту чемпионата, это же тоже очень важно.

Думаю, проблем никаких не будет, если соблюдать регламент. Я сам читал его и могу сказать, что это учебник на все случаи жизни. Я бы рассмотрел его применение не только для футболистов, но и для всех профессиональных спортсменов и тренеров, а возможно, даже для всех людей.

Мы же видим, что происходит в Германии, где уже прошел первый тур после паузы. Все здоровы и продолжают играть. При соблюдении всех правил футбол вернется совсем скоро и в нашей стране.