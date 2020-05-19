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«Ньюкасл» не намерен усиливаться Бэйлом и Коутиньо

вчера, 18:03

«Ньюкасл» не намерен приобретать полузащитника «Реала» Гарета Бэйла по окончании нынешнего сезона. Кроме того, в ближайшее трансферное окно «сороки» не пополнятся полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды, сообщает источник со ссылкой на The Athletic.

Ожидается, что вскоре «Ньюкасл» приобретет инвестиционная группа из Саудовской Аравии. В связи с этим слухи связывают клуб с потенциальными громкими трансферами. Так, помимо Коутиньо и Бэйла, в «Ньюкасл» сватали форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:27
Намерен, не намерен всё равно
Медив
Медив
вчера в 19:36
И так понятно, что это не усиление
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:31
Раз шейхи не могут значит и у сорок не получится.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:16
Сауды не купили ещё Ньюкасл а туда чуть ли не сборную мира сосватали.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:12
Всё, на шейхам поставлен крест
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:07
Да их еще и не купили,так что кого они там собираются будем говорить через мес.-два.
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