«Ньюкасл» не намерен усиливаться Бэйлом и Коутиньо

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вчера, 18:03

«Ньюкасл» не намерен приобретать полузащитника «Реала» по окончании нынешнего сезона. Кроме того, в ближайшее трансферное окно «сороки» не пополнятся полузащитником «Барселоны» , выступающим за «Баварию» на правах аренды, сообщает источник со ссылкой на The Athletic.