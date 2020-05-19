«Ньюкасл» не намерен усиливаться Бэйлом и Коутиньо

«Ньюкасл» не намерен приобретать полузащитника «Реала» Гарета Бэйла по окончании нынешнего сезона. Кроме того, в ближайшее трансферное окно «сороки» не пополнятся полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды, сообщает источник со ссылкой на The Athletic.
Ожидается, что вскоре «Ньюкасл» приобретет инвестиционная группа из Саудовской Аравии. В связи с этим слухи связывают клуб с потенциальными громкими трансферами. Так, помимо Коутиньо и Бэйла, в «Ньюкасл» сватали форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.