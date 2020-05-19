«Арсенал» интересуется Муссой Диаби

1589898501

вчера, 17:28

«Арсенал» интересуется нападающим «Байера» . «Канониры» уже контактировали с представителями игрока, чтобы получить информацию о возможном трансфере, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.

Указывается, что у агента Диаби хорошие отношения с «Арсеналом», и это может привести к переходу игрока в стан «канониров». При этом лондонский клуб – не единственный претендент на футболиста «Байера». К Диаби также проявляет интерес дортмундская «Боруссия».