«Арсенал» интересуется Муссой Диаби

«Арсенал» интересуется нападающим «Байера» Муссой Диаби. «Канониры» уже контактировали с представителями игрока, чтобы получить информацию о возможном трансфере, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.
Указывается, что у агента Диаби хорошие отношения с «Арсеналом», и это может привести к переходу игрока в стан «канониров». При этом лондонский клуб – не единственный претендент на футболиста «Байера». К Диаби также проявляет интерес дортмундская «Боруссия».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может пополниться другим игроком из Бундеслиги. По данным СМИ, «канониры» намерены подписать защитника Ашрафа Хакими, выступающего за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Напомним, что контракт игрока принадлежит «Реалу».