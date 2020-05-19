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«Арсенал» интересуется Муссой Диаби

вчера, 17:28

«Арсенал» интересуется нападающим «Байера» Муссой Диаби. «Канониры» уже контактировали с представителями игрока, чтобы получить информацию о возможном трансфере, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.

Указывается, что у агента Диаби хорошие отношения с «Арсеналом», и это может привести к переходу игрока в стан «канониров». При этом лондонский клуб – не единственный претендент на футболиста «Байера». К Диаби также проявляет интерес дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может пополниться другим игроком из Бундеслиги. По данным СМИ, «канониры» намерены подписать защитника Ашрафа Хакими, выступающего за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Напомним, что контракт игрока принадлежит «Реалу».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 20:23
радует активность и направление поиска
Karabal
Karabal
вчера в 18:20
Молодой масаец и перспективный.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:57
Как и подобает середняку интересуются всеми.
shlomo
shlomo
вчера в 17:29
Запросто может перейти...
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